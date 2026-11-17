Theo báo cáo của Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP.HCM, từ ngày 15.10 đến hết ngày 17.11.2026, các lực lượng đã phát hiện, quy tập 295 hài cốt liệt sĩ trong đợt tìm kiếm thứ 2 tại công viên Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng), trong đó 66 hài cốt có di vật. Toàn bộ số hài cốt này được quy tập riêng lẻ tại khu B.

Riêng ngày 17.11, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện, quy tập thêm 8 hài cốt liệt sĩ, trong đó 2 hài cốt có di vật kèm theo.

Trong ngày, các lực lượng xử lý hơn 620 m³ đất, tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại khu B. Bộ Tư lệnh TP.HCM huy động 3 máy cuốc, 1 xe ben và 2 xe tải tải trọng 3,5 tấn phục vụ đào, vận chuyển đất, bảo đảm tiến độ thực hiện nhiệm vụ.

Tính từ ngày 23.6 đến hết ngày 17.11, tổng số hài cốt liệt sĩ được phát hiện, quy tập tại công viên Lê Thị Riêng qua hai đợt là 1.026, trong đó 373 hài cốt có di vật.

Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP.HCM mở rộng khu vực đào tìm trong ngày 17.11 ẢNH: BỘ TƯ LỆNH TP.HCM CUNG CẤP

Cụ thể, các lực lượng quy tập 993 hài cốt riêng lẻ và 33 hài cốt tại 8 vị trí mộ tập thể. Trong đó, khu A có 2 vị trí mộ tập thể, khu B có 6 vị trí.

Trước đó, trong đợt tìm kiếm thứ nhất, các lực lượng đã quy tập 731 hài cốt liệt sĩ. Ngày 14.10, TP.HCM tổ chức lễ viếng, truy điệu và an táng, đưa các liệt sĩ về an nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ TP.HCM.

Ngay sau lễ truy điệu, công tác tìm kiếm tiếp tục được triển khai tại khu B. Đến nay, sau gần 5 tháng kể từ khi bắt đầu tìm kiếm, các lực lượng vẫn mở rộng phạm vi quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng.