Ngày 20.11, tin từ Đội K92, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh An Giang, cho biết với sự nỗ lực, quyết tâm và tinh thần trách nhiệm cao, đơn vị đã tìm kiếm được 1 hài cốt liệt sĩ tại ấp Nguyễn Văn Tư, xã Vĩnh Hòa Hưng, tỉnh An Giang cùng nhiều di vật.

Đội K92, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh An Giang tổ chức tìm kiếm, quy tập được 1 hài cốt liệt sĩ ở ấp Nguyễn Văn Tư, xã Vĩnh Hòa Hưng ẢNH: C.T.V

Cụ thể, ngày 19.11, quá trình xác minh thông tin từ các cựu chiến binh và người dân xã Vĩnh Hòa Hưng cung cấp, cán bộ, chiến sĩ Đội K92 tổ chức khoanh vùng tìm kiếm, quy tập được 1 hài cốt liệt sĩ trong khu vực đất công của UBND xã Vĩnh Hòa Hưng quản lý.

Chiếc ví da di vật của liệt sĩ, bên trong có 2 tờ tiền mệnh giá 500 đồng ẢNH: C.T.V

Đáng chú ý, cùng với hài cốt liệt sĩ, lực lượng Đội K92 đã tìm thấy di vật của liệt sĩ gồm: ví da bên trong không có giấy tờ, chỉ có gương soi bị vỡ, 2 tờ tiền Việt Nam xưa mệnh giá 500 đồng và quần áo…

2 tờ tiền mệnh giá 500 đồng di vật được tìm thấy cùng hài cốt liệt sĩ ẢNH: C.T.V

Tính từ mùa khô 2026 đến nay, cán bộ, chiến sĩ Đội K92 Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh An Giang đã tổ chức tìm kiếm và quy tập được 101 hài cốt liệt sĩ, bao gồm 78 hài cốt liệt sĩ trong nước và 23 hài cốt liệt sĩ hy sinh tại nước bạn Campuchia.

Hành trình tìm kiếm hài cốt liệt sĩ của Đội K92 vẫn đang tiếp tục. Với tinh thần "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa", cán bộ và chiến sĩ của Đội K92 quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, tiếp tục nỗ lực để tìm kiếm và đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với quê hương, đất mẹ.