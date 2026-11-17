Chiều 16.11, UBND tỉnh An Giang cung cấp thông tin về việc tổ chức Festival "Dòng xanh An Giang" lần thứ I với chủ đề "Tôn vinh di sản - Kiến tạo tương lai", nhằm hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam (24.11), gắn với Ngày hội Đại đoàn kết của dân tộc (18.11) năm 2026.

Ông Lê Văn Phước, Phó chủ tịch UBND tỉnh An Giang thông tin về Festival "Dòng xanh An Giang" diễn ra tại phường Rạch Giá từ ngày 22 - 24.11 ẢNH: TRẦN NGỌC

Theo đó, Festival "Dòng xanh An Giang" lần thứ I được tổ chức tại phường Rạch Giá với chuỗi gồm 11 hoạt động được tổ chức trong 3 ngày từ 22 - 24.11, gồm: không gian triển lãm trưng bày, giới thiệu sản phẩm OCOP, sản phẩm nông nghiệp chủ lực, sản phẩm lúa gạo và thiết bị, công cụ phục vụ sản xuất nông nghiệp; không gian sinh hoạt văn hóa cộng đồng, biểu diễn âm nhạc đường phố; các hoạt động xúc tiến, kêu gọi đầu tư; diễu hành trang phục truyền thống các dân tộc ở An Giang; hội thảo về nhận diện và phát huy giá trị văn hóa, con người An Giang; giải chạy bộ Festival "Dòng xanh An Giang"; giải bơi biển và các trò chơi dân gian; chương trình nghệ thuật phục vụ nhân dân vở cải lương "Tiếng trống Mê Linh"...

Theo ông Nguyễn Khánh Hiệp, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh An Giang, Festival "Dòng xanh An Giang" sẽ được khai mạc vào lúc 19 giờ ngày 22.11 với chương trình nghệ thuật đặc sắc được chuẩn bị chỉn chu về nội dung và hình thức do các nghệ sĩ, ca sĩ trong và ngoài nước biểu diễn. Trong đêm khai mạc, sẽ có trình diễn 1.000 Drone Light Show với 10 hình ảnh biểu tượng tiêu biểu về nét văn hóa và khát vọng của tỉnh An Giang trên bầu trời. Ngoài ra, kết thúc chương trình khai mạc sẽ là màn bắn pháo hoa nghệ thuật trong 15 phút.

Ông Hiệp cho biết dự kiến Festival "Dòng xanh An Giang" sẽ là sự kiện được tổ chức hằng năm, địa điểm tổ chức luân phiên giữa một số địa phương của tỉnh nhằm quảng bá hình ảnh, nét văn hóa, vùng đất và con người An Giang.

Dự kiến trong chương trình khai mạc Festival "Dòng xanh An Giang" đêm 22.11 tại phường Rạch Giá, tỉnh An Giang sẽ tổ chức bắn pháo hoa 15 phút ẢNH: PHỐI CẢNH KHAI MẠC

Ông Lê Văn Phước, Phó chủ tịch UBND tỉnh An Giang cho biết Festival "Dòng xanh An Giang" lần thứ I là sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch được tỉnh tổ chức lần đầu tiên. Đây là những sự kiện có ý nghĩa quan trọng, dịp để tôn vinh, giới thiệu và lan tỏa những giá trị văn hóa tốt đẹp; đồng thời góp phần tăng cường sự gắn kết, tinh thần đoàn kết của các cộng đồng dân cư trên địa bàn tỉnh.

"Thông qua festival, tỉnh mong muốn giới thiệu đến bạn bè trong nước và quốc tế hình ảnh một An Giang mới, giàu bản sắc, năng động, thân thiện và giàu tiềm năng phát triển. Thông qua các hoạt động hưởng ứng tại cơ sở, trong cộng đồng dân cư, tỉnh mong muốn lan tỏa tinh thần đoàn kết, nâng cao ý thức gìn giữ bản sắc văn hóa, bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan xanh, sạch, đẹp, hướng đến phát triển bền vững", ông Lê Văn Phước nhấn mạnh.