An Giang điều động Trưởng ban Tuyên giáo giữ chức Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy

Chiều 9.11, Tỉnh ủy An Giang tổ chức trao quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc điều động, bổ nhiệm ông Tống Phước Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, giữ chức Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, thời hạn 5 năm.

Ông Lê Quang Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang (trái) trao quyết định cho ông Tống Phước Trường ẢNH: CTV

Ông Tống Phước Trường (49 tuổi, quê xã Đông Hòa, tỉnh An Giang), trình độ thạc sĩ triết học. Ông từng giữ các chức vụ: Bí thư Tỉnh đoàn, Bí thư Huyện ủy Châu Thành, Phó trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kiên Giang, Bí thư Thành ủy Phú Quốc; sau sáp nhập giữ chức Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy An Giang, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang.

Phát biểu giao nhiệm vụ, ông Lê Quang Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang mong muốn tân Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy phát huy tinh thần trách nhiệm; chủ động tham mưu Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy các chủ trương, giải pháp giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

Bên cạnh đó, quan tâm xây dựng Ban Nội chính Tỉnh ủy trong sạch, vững mạnh, kỷ cương, đoàn kết; đề cao tinh thần liêm chính, trách nhiệm và ý thức bảo mật thông tin của cán bộ, công chức. Tăng cường phối hợp với các cơ quan tố tụng, cơ quan trong khối nội chính, sở, ban, ngành và cấp ủy địa phương để thực hiện tốt nhiệm vụ.

Ông Tống Phước Trường phát biểu nhận nhiệm vụ Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy An Giang ẢNH: CTV

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Tống Phước Trường cam kết tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu, cùng tập thể Ban Nội chính Tỉnh ủy thực hiện hiệu quả những nhiệm vụ trọng tâm được Bí thư Tỉnh ủy An Giang giao, quyết tâm hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.