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    Vì sao hàng loạt cây xăng ở Phú Quốc phải treo bảng 'hết xăng'?

    Hoàng Trung
    Hoàng Trung
    Chi cục quản lý thị trường tỉnh An Giang đã có báo cáo gửi Sở Công thương về việc hàng loạt cây xăng ở đặc khu Phú Quốc phải treo bảng 'hết xăng'.

    Liên quan đến việc hàng loạt cây xăng ở đặc khu Phú Quốc phải treo bảng "hết xăng", chiều 9.11, nguồn tin của Thanh Niên cho biết Chi cục quản lý thị trường tỉnh An Giang đã có báo cáo gửi Sở Công thương.

    Theo đó, qua công tác quản lý địa bàn, sáng 9.11, trên địa bàn đặc khu Phú Quốc có phát sinh tình trạng đứt gãy nguồn cung (chủ yếu mặt hàng xăng) và xảy ra tình trạng người dân xếp hàng chờ đổ xăng tại một số cửa hàng ở khu vực Dương Đông.

    Vì sao hàng loạt cây xăng ở Phú Quốc phải treo bảng 'hết xăng'? - Ảnh 1.

    Người dân chờ đổ xăng tại cây xăng trên đường Hùng Vương (đặc khu Phú Quốc) vào sáng 9.11

    ẢNH: HOÀNG TRUNG

    Trước tình hình trên, Chi cục Quản lý thị trường An Giang đã chỉ đạo Đội Quản lý thị trường số 4 chủ động phối hợp cơ quan chức năng trên địa bàn để tiến hành xác minh, làm rõ và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm (nếu có) theo quy định của pháp luật.

    Các kết quả xác minh cho thấy tình hình thiếu hụt nguồn cung chủ yếu ở mặt hàng xăng và chỉ xảy ra cục bộ ở một số cửa hàng xăng dầu trên địa bàn đặc khu Phú Quốc. Nguyên nhân chủ yếu là các cửa hàng xăng dầu nghe có thông tin giảm giá nên chủ động không nhập hoặc giảm lượng nhập về, vì vậy xảy ra thiếu hàng cục bộ dẫn đến tình trạng người dân hoang mang, theo tâm lý đám đông đổ xô đi mua, làm cho tình hình thêm trầm trọng.

    Bên cạnh đó, cơ chế vận hành của các công ty phân phối cũng có hạn chế, không cung cấp kịp thời theo nhu cầu phát sinh của doanh nghiệp khi cần (nhất là ngày cuối tuần).

    Vì sao hàng loạt cây xăng ở Phú Quốc phải treo bảng 'hết xăng'? - Ảnh 2.

    Cây xăng trên tuyến tránh Dương Đông (đặc khu Phú Quốc) đã mở bán trở lại từ trưa 9.11

    ẢNH: HOÀNG TRUNG

    Như Thanh Niên đã thông tin, từ chiều 8.11 đến sáng 9.11, hàng loạt cây xăng ở Phú Quốc phải treo bảng "hết xăng" khiến nhiều người dân gặp khó khăn cho việc nạp thêm nhiên liệu vào xe của mình. Có người phải chạy xe gần 15 km, qua 4 cây xăng nhưng vẫn không đổ được nhiên liệu.

    Khoảng 11 giờ ngày 9.11, một số cây xăng ở khu vực Dương Đông đã bán xăng trở lại. Đến đầu giờ chiều cùng ngày, tất cả các cây xăng đã hoạt động bình thường.

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    Hàng loạt cây xăng ở khu vực Dương Đông, đặc khu Phú Quốc treo bảng 'hết xăng, còn dầu'. Có người từ Hàm Ninh qua Dương Đông gần 15 km mà vẫn không đổ được nhiên liệu dù dọc đường có ít nhất 4 cây xăng.

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