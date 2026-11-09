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    Người dân Phú Quốc 'chầu chực' ở cây xăng, mỗi xe chỉ được đổ 50.000 đồng

    Hoàng Trung
    Hoàng Trung
    Hàng loạt cây xăng ở khu vực Dương Đông, đặc khu Phú Quốc treo bảng 'hết xăng, còn dầu'. Có người từ Hàm Ninh qua Dương Đông gần 15 km mà vẫn không đổ được nhiên liệu dù dọc đường có ít nhất 4 cây xăng.

    Sáng 9.11, theo ghi nhận của Thanh Niên, hàng loạt cây xăng ở khu vực Dương Đông, đặc khu Phú Quốc (tỉnh An Giang) phải treo bảng "hết xăng, còn dầu". Nhiều người dân chạy xe máy đến đổ xăng phải buồn bã quay về khi thấy tấm bảng dựng tạm phía trước.

    Người dân Phú Quốc 'chầu chực' ở cây xăng, mỗi xe chỉ được đổ 50.000 đồng - Ảnh 1.

    Cây xăng trên tuyến tránh Dương Đông, đặc khu Phú Quốc đặt tấm bảng thông báo "hết xăng", nhiều người vừa chạy xe đến phải quay đầu

    ẢNH: HOÀNG TRUNG

    Trên một số tuyến đường, có những trường hợp xe máy phải đẩy nhau vì hết xăng. Anh Trần Quốc Nam (ở khu vực Hàm Ninh, đặc khu Phú Quốc) cho biết: "Sáng sớm nay, tôi phải chạy từ Hàm Ninh qua Dương Đông với đoạn đường gần 15 km mà vẫn không đổ được nhiên liệu, dù dọc đường có ít nhất 4 cây xăng, nhưng tất cả đều thông báo hết xăng". 

    Phải đến cây xăng trên đường Hùng Vương mới có nhiên liệu, nhưng anh Nam cũng phải chờ hơn 30 phút vẫn chưa được đổ xăng.

    Người dân Phú Quốc 'chầu chực' ở cây xăng, mỗi xe chỉ được đổ 50.000 đồng - Ảnh 2.

    Rất đông người dân “chầu chực” chờ đổ xăng tại cây xăng trên đường Hùng Vương

    ẢNH: HOÀNG TRUNG

    Ghi nhận tại cây xăng trên đường Hùng Vương, hàng trăm người dân chầu chực chờ đổ xăng cho xe máy. Anh Nguyễn Anh Tuấn (ở khu vực Dương Đông), cho biết sáng nay anh chạy xe đi khắp các cây xăng ở Dương Đông đều không đổ được vì hết xăng. Hơn 7 giờ sáng, anh đến cây xăng trên đường Hùng Vương thì mới có xăng để đổ và anh cũng đang chờ hơn 30 phút.

    Trước tình hình người dân đổ quá đông và nguồn xăng hạn chế, các nhân viên cây xăng quyết định cho mọi người chia sẻ cùng nhau bằng cách chỉ đổ 50.000 đồng cho mỗi chiếc xe máy chạy đỡ, khi nguồn cung trở lại bình thường thì sẽ bán tiếp.

    Người dân Phú Quốc 'chầu chực' ở cây xăng, mỗi xe chỉ được đổ 50.000 đồng - Ảnh 3.

    Người dân chờ đổ xăng tại cây xăng trên đường 30 Tháng 4

    ẢNH: HOÀNG TRUNG


    Tình hình khả quan hơn ở cây xăng trên đường 30 Tháng 4, do chúng tôi đến ghi nhận muộn hơn chút nên người dân đến cây xăng này có thể đổ đầy bình. Tuy nhiên, người dân phải chờ khá lâu vì lượng khách đến đổ xăng quá đông.

    Trong khi đó, cây xăng ở đầu cầu Nguyễn Trung Trực, khi chúng tôi đến thì có một xe bồn đang nhập nhiên liệu vào kho hàng của cây xăng. Phía trước cây xăng hơn trăm người dân đang chờ đổ xăng cho xe của mình.

    Người dân Phú Quốc 'chầu chực' ở cây xăng, mỗi xe chỉ được đổ 50.000 đồng - Ảnh 4.

    Người dân chờ xe bồn nhập nhiên liệu xong để có thể vào đổ xăng

    ẢNH: HOÀNG TRUNG

    Nhiều người dân cho biết tình trạng này xảy ra từ chiều ngày hôm qua (8.11).

    Theo một lãnh đạo đặc khu Phú Quốc, việc xảy ra tình trạng thiếu nhiên liệu như trên là do phía cung cấp không cấp đủ xăng cho các cây xăng.

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    Cây xăng Đổ xăng phú quốc Xăng dầu AN GIANG khu vực Dương Đông

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