Lục bình trôi dạt vào bờ biển Phú Quốc, hơn nửa tháng dọn chưa hết

Hơn nửa tháng qua, khu vực bãi biển Bãi Khem (phía đông nam đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang) xuất hiện lượng rác khổng lồ, chủ yếu là xác lục bình trôi dạt vào bờ. Trên đoạn bờ biển dài khoảng 1 km, rác kết thành một dải đen đặc, khiến công tác thu gom gặp nhiều khó khăn.

Các doanh nghiệp huy động hàng trăm người tham gia thu gom rác trên bãi biển Bãi Khem ẢNH: HOÀNG TRUNG

Các công nhân vệ sinh cho biết, xác lục bình sau khi ngấm nước trở nên rất nặng. Họ phải gom từng mẻ vào sọt nhỏ hoặc bao tải rồi chuyển lên xe chở đi. Do lượng rác quá lớn, các doanh nghiệp tại khu vực phải huy động thêm nhân lực bên ngoài để hỗ trợ.

Việc thu gom rác đã kéo dài hơn nửa tháng nay. Hằng ngày, từ 5 giờ sáng, nhân viên văn phòng của các doanh nghiệp đã tranh thủ ra bãi biển dọn dẹp trước giờ làm việc hành chính. Sau đó, các nhóm công nhân tiếp tục làm việc theo ca 8 tiếng, có nhóm làm đến 7 giờ tối.

Phần lớn lượng rác trôi dạt vào bờ là xác lục bình ẢNH: HOÀNG TRUNG

"Những năm trước, chúng tôi dọn hết lượng rác trong ngày, hôm sau có rác mới thì tiếp tục dọn. Nhưng năm nay, dù chia ca làm từ mờ sáng đến tối mịt vẫn không xuể", một công nhân chia sẻ.

Theo những người làm công tác vệ sinh tại đây, hiện tượng lục bình, thân cây khô, rong biển và nhiều loại tạp vật trôi dạt vào các bãi biển phía đông nam đảo Phú Quốc thường xuất hiện vào cuối tháng 10, khi mùa gió chướng bắt đầu.

Dưới tác động của gió mùa và dòng hải lưu thay đổi, rác từ ngoài khơi và khu vực đất liền bị sóng đánh dạt vào bờ. Tuy nhiên, năm nay lượng lục bình trôi về nhiều bất thường.

Rác sau khi thu gom được đưa lên xe vận chuyển đi xử lý ẢNH: HOÀNG TRUNG

Đáng chú ý, khi lớp rác trên bờ chưa kịp thu gom hết, từng đợt sóng tiếp tục đưa rác mới vào, khiến công việc của các công nhân gần như không có điểm dừng. Theo ghi nhận tại hiện trường, mỗi ngày hàng trăm chuyến xe phải vận chuyển rác ra khỏi bãi biển.

Tình trạng này không chỉ gây áp lực cho lực lượng vệ sinh mà còn ảnh hưởng đến mỹ quan và hoạt động du lịch tại Bãi Khem. Chiều 7.11, theo ghi nhận của PV Thanh Niên, dù có khá đông du khách đến tham quan nhưng không ít người tỏ ra e ngại trước cảnh bãi biển phủ đầy rác nên chỉ đứng trên bờ chụp ảnh rồi rời đi.

Theo các công nhân vệ sinh, mỗi ngày có hơn 100 chuyến xe chở rác ra khỏi bãi biển ẢNH: HOÀNG TRUNG

Trong bối cảnh Phú Quốc đang chuẩn bị các điều kiện hướng tới APEC 2027, việc giữ gìn cảnh quan và môi trường biển càng được chú trọng. Trước tình trạng rác trôi dạt kéo dài, Tập đoàn Sun Group đã phát động chiến dịch "Vì một Phú Quốc xanh", huy động cán bộ, nhân viên, các khu nghỉ dưỡng tại Bãi Khem cùng người dân và hộ kinh doanh địa phương tham gia làm sạch bãi biển.

Xác lục bình sau khi ngấm nước trở nên rất nặng, công nhân phải gom từng mẻ vào sọt nhỏ hoặc bao tải rồi chuyển lên xe chở đi ẢNH: HOÀNG TRUNG

Bên cạnh lực lượng vệ sinh môi trường và chăm sóc cây xanh túc trực từ sáng sớm đến đêm, các đợt ra quân cộng đồng được tổ chức vào hai khung giờ sáng sớm và chiều muộn. Lục bình, củi mục và rác biển được thu gom, phân loại, vận chuyển xử lý sau mỗi đợt sóng.

Rác kết thành dải dài dọc bờ biển Bãi Khem ẢNH: HOÀNG TRUNG

Đại diện Sun Group tại Phú Quốc cho biết, chiến dịch được duy trì trong năm 2026 nhằm chủ động ứng phó với hiện tượng rác biển theo mùa, đồng thời góp phần chuẩn bị cảnh quan cho APEC 2027.

Hoạt động này cũng hướng đến nâng cao ý thức cộng đồng trong bảo vệ môi trường, gìn giữ hình ảnh điểm đến xanh, sạch, đẹp và phát triển du lịch bền vững.