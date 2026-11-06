Ông Đinh Văn Nơi: Phát triển Phú Quốc lấy lợi ích của người dân là trên hết

Phú Quốc xây dựng chính quyền gần dân, sát dân

Chiều 6.11, tại khu phố Cây Thông Ngoài, đặc khu Phú Quốc, ông Đinh Văn Nơi, Phó bí thư Tỉnh ủy An Giang, Bí thư Đảng ủy đặc khu Phú Quốc đã đến dự Ngày hội Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026.

Ông Đinh Văn Nơi, Phó bí thư Tỉnh ủy An Giang, Bí thư Đảng ủy đặc khu Phú Quốc và ông Ngô Phương Vũ, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang, trao 10 phần quà cho các hộ gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở khu phố Cây Thông Ngoài ẢNH: HOÀNG DUNG

Tại ngày hội, ông Đinh Văn Nơi biểu dương những nỗ lực và kết quả khu phố Cây Thông Ngoài đạt được. Đồng thời, khẳng định sự đồng thuận của nhân dân chính là chìa khóa quyết định mọi thắng lợi trong chiến lược phát triển đặc khu.

"Trong quá trình phát triển, chính quyền luôn luôn lấy lợi ích của người dân làm trên hết, lấy lợi ích của người dân làm hàng đầu. Muốn triển khai bất kỳ dự án hay công trình nào trên địa bàn, điều đầu tiên phải đặt ra là có mang lại lợi ích chung cho nhân dân và quê hương hay không", ông Đinh Văn Nơi nhấn mạnh.

Ông Đinh Văn Nơi, Phó bí thư Tỉnh ủy An Giang, Bí thư Đảng ủy đặc khu Phú Quốc, phát biểu tại ngày hội ẢNH: HOÀNG DUNG

Thông tin thêm tại ngày hội, ông Đinh Văn Nơi cho biết vấn đề đặc khu đang quyết liệt triển khai là xây dựng bộ máy chính quyền tinh gọn, nhạy bén, đẩy mạnh cải cách hành chính, tháo gỡ nhanh các điểm nghẽn cho người dân và doanh nghiệp. Địa phương cũng chuẩn bị khởi công công trình bệnh viện đa khoa 500 giường, đầu tư 200 tỉ đồng nâng cấp Trung tâm y tế đặc khu, thu hút các trường đại học để mở cơ sở đào tạo tại Phú Quốc từ năm 2027 - 2028 nhằm chăm lo học vấn cho thế hệ trẻ.

Bên cạnh đó, Phú Quốc đang quyết liệt triển khai các dự án nhà ở xã hội, đảm bảo người thu nhập thấp có nơi an cư vững chắc; chú trọng tạo công ăn việc làm và nâng cao thu nhập bình quân cho người dân. Đặc biệt xây dựng chính quyền gần dân, sát dân, trọng dân; đẩy mạnh phòng ngừa tội phạm ngay từ cơ sở dựa trên sự tin tưởng và hỗ trợ của nhân dân.

Người dân khu phố Cây Thông Ngoài phấn khởi vì đặc khu Phú Quốc ngày càng phát triển ẢNH: HOÀNG DUNG

Khu phố không còn hộ nghèo

Thông tin từ Ban Công tác Mặt trận khu phố Cây Thông Ngoài cho biết, đến nay khu phố không còn hộ nghèo hoặc cận nghèo. Thu nhập bình quân đầu người đạt từ 84 triệu đồng/người/năm trở lên, 100% trẻ em trong độ tuổi được đến trường.

Nhân dân khu phố đã đóng góp kinh phí lắp đặt camera an ninh, duy trì vệ sinh môi trường định kỳ vào các ngày thứ bảy. Tổ hòa giải cơ sở tiếp nhận và hòa giải thành công 100% các tranh chấp phát sinh trong cộng đồng.

Người dân bày tỏ phấn khởi trước sự phát triển của đặc khu Phú Quốc ẢNH: HOÀNG DUNG

Trong không khí cởi mở của ngày hội, nhiều cán bộ, đảng viên và người dân bày tỏ phấn khởi trước những đổi thay của đặc khu Phú Quốc, nhất là trong giải quyết thủ tục hành chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhanh chóng, an ninh trật tự từng bước ổn định, vệ sinh môi trường các tuyến đường, khu dân cư ngày sạch, đẹp… Đồng thời, mong muốn bà con khu phố Cây Thông Ngoài nói riêng, đặc khu Phú Quốc nói chung, tiếp tục đoàn kết, giữ gìn an ninh trật tự, chung tay xây dựng Phú Quốc ngày càng văn minh, hiện đại để sẵn sàng đón chào sự kiện APEC 2027.

Dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang và Ủy ban MTTQ Việt Nam đặc khu Phú Quốc đã trao tặng nhiều phần quà ý nghĩa cho các hộ gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn khu phố Cây Thông Ngoài.