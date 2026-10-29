Cơ hội việc làm cho thanh niên An Giang qua sự kiện APEC 2027

Ngày 29.10, ông Hồ Văn Mừng, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang đối thoại trực tiếp và trực tuyến với hơn 1.000 đoàn viên, thanh niên tỉnh An Giang năm 2026, với chủ đề “Thanh niên An Giang tham gia bảo vệ môi trường, tham gia học nghề, tìm kiếm việc làm; tham gia ứng dụng, chuyển giao khoa học công nghệ để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội”.

Ông Hồ Văn Mừng, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, phát biểu trong buổi đối thoại với đoàn viên, thanh niên trong tỉnh ẢNH: TRẦN NGỌC

Tại hội nghị, nhiều đoàn viên, thanh niên đã nêu lên tâm tư, nguyện vọng và các vấn đề để được Chủ tịch UBND tỉnh và các sở, ngành liên quan tháo gỡ.

Chị Nguyễn Hoàng Ngọc Yến, chủ cơ sở sản xuất thực phẩm Tài Phát (đoàn viên phường Long Xuyên) mong muốn lãnh đạo tỉnh An Giang quan tâm các chương trình hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp; đặc biệt là các hoạt động kết nối sản phẩm khởi nghiệp, mô hình khởi nghiệp với cộng đồng doanh nhân để được chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn, tư vấn phát triển mô hình kinh doanh; tạo cơ hội thanh niên khởi nghiệp tiếp cận với nguồn vốn ưu đãi để đầu tư, mở rộng phát triển sản xuất, tạo việc làm cho thanh niên.

Đoàn viên, thanh niên cũng nêu ra nhiều nội dung, vấn đề với Chủ tịch UBND tỉnh về cơ chế, chính sách hỗ trợ đổi mới sáng tạo; tạo việc làm; ứng dụng khoa học, công nghệ; chuyển đổi số trong sản xuất, kinh doanh; kiến nghị tỉnh quan tâm bảo tồn văn hóa đồng bào dân tộc, tạo điều kiện để người trẻ phát huy vai trò trong gìn giữ bản sắc dân tộc.

Quang cảnh buổi đối thoại giữa Chủ tịch UBND tỉnh An Giang với đoàn viên, thanh niên trong tỉnh ẢNH: TRẦN NGỌC

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng đề nghị, Tỉnh đoàn An Giang tổng hợp kiến nghị của thanh niên, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh để xem xét, tháo gỡ.

Theo ông Mừng để sản phẩm khởi nghiệp có thể tồn tại trên thị trường, thanh niên còn cần kỹ năng bán hàng, quảng bá sản phẩm, tiếp cận khách hàng trên các nền tảng số. Yêu cầu Sở Công thương phối hợp với Tỉnh đoàn mở lớp hướng dẫn trực tuyến, giúp thanh niên từng bước làm chủ kỹ năng kinh doanh trên môi trường số.

Chủ tịch tỉnh An Giang cho biết sẵn sàng tham gia livestream bán hàng cho trên các nền tảng thương mại điện tử nhằm hỗ trợ đầu ra cho sản phẩm khởi nghiệp của thanh niên. Đề nghị Tỉnh đoàn An Giang tổ chức chương trình livestream để ông tham gia, hỗ trợ đầu ra cho các mô hình khởi nghiệp.

Chị Nguyễn Hoàng Ngọc Yến, chủ cơ sở sản xuất thực phẩm Tài Phát, mong muốn lãnh đạo tỉnh An Giang quan tâm hỗ trợ mô hình khởi nghiệp thanh niên phát triển ẢNH: TRẦN NGỌC

Ông Hồ Văn Mừng, nhấn mạnh vai trò của tuổi trẻ trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đặc biệt, việc An Giang chuẩn bị và triển khai các công trình phục vụ hội nghị cấp cao APEC 2027 tại đặc khu Phú Quốc mở ra rất nhiều cơ hội việc làm phong phú cho người lao động, nhất là lực lượng thanh niên. Đề nghị Tỉnh đoàn và các trường đại học, cao đẳng, trung cấp và đoàn viên thanh niên nắm bắt cơ hội để chủ động kết nối giới thiệu việc làm, cung ứng nguồn nhân lực cho các tập đoàn, doanh nghiệp.



