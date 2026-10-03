An Giang khai trương cặp cửa khẩu quốc tế đường bộ Khánh Bình - Chrey Thom

Ngày 3.10, tại xã biên giới Khánh Bình, UBND tỉnh An Giang phối hợp chính quyền tỉnh Kandal (Vương quốc Campuchia), tổ chức lễ công bố khai trương cặp cửa khẩu quốc tế đường bộ Khánh Bình (tỉnh An Giang) - Chrey Thom (tỉnh Kandal).

Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khai trương cặp cửa khẩu quốc tế đường bộ Khánh Bình (tỉnh An Giang) - Chrey Thom (tỉnh Kandal, Campuchia) ẢNH: TRẦN NGỌC

Tham dự buổi lễ có thượng tướng Phạm Trường Sơn, Phó tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam; đại diện Bộ Ngoại giao, lãnh đạo tỉnh An Giang…

Về phía nước bạn có đại tướng Prak Sovanna, Quốc vụ khanh Bộ Quốc phòng Campuchia; lãnh đạo tỉnh Kandal và các lực lượng quản lý làm nhiệm vụ tại cửa khẩu quốc tế Chrey Thom.

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Hoàng Hải, Phó chủ nhiệm Ủy ban Biên giới quốc gia (Bộ Ngoại giao), đã công bố và trao Nghị quyết số 219/NQ-CP ngày 7.8.2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt nâng cấp cửa khẩu chính Khánh Bình lên cửa khẩu quốc tế đường bộ Khánh Bình.

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng và lãnh đạo các cấp của tỉnh An Giang dự lễ công bố khai trương cặp cửa khẩu quốc tế đường bộ Khánh Bình - Chrey Thom ẢNH: TRẦN NGỌC

Ông Hồ Văn Mừng, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, cho biết lễ công bố khai trương cặp cửa khẩu quốc tế đường bộ Khánh Bình - Chrey Thom là sự kiện có ý nghĩa quan trọng đối với quan hệ hợp tác giữa hai tỉnh An Giang và Kandal. Đồng thời, góp phần tăng cường kết nối kinh tế, thương mại, du lịch và giao lưu nhân dân giữa Việt Nam và Campuchia.

Sau khi cửa khẩu Khánh Bình được nâng cấp, An Giang hiện có 4 cửa khẩu quốc tế tiếp giáp các tỉnh Kandal, Takeo và Kampot, gồm: Tịnh Biên, Hà Tiên, Vĩnh Xương và Khánh Bình. Trong đó, Khánh Bình - Chrey Thom là cặp cửa khẩu quốc tế thứ hai giữa An Giang và Kandal (sau Vĩnh Xương - Kaam Samnor).

Các đại biểu của đoàn công tác Campuchia đến dự lễ khai trương cặp cửa khẩu quốc tế đường bộ Khánh Bình - Chrey Thom ẢNH: TRẦN NGỌC

Đặc biệt, cửa khẩu Khánh Bình có lợi thế nổi bật về vị trí địa lý và kết nối giao thông. Đây là cửa khẩu của Việt Nam giáp Campuchia có khoảng cách gần thủ đô Phnom Penh nhất, khoảng 75 km. Vị trí này thuận lợi cả về đường bộ và đường thủy, được định hướng kết nối cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng, tạo tiềm năng lớn để phát triển thương mại biên giới, logistics và du lịch.

"Tôi mong muốn từ hôm nay, cửa khẩu Khánh Bình - Chrey Thom không chỉ là một cặp cửa khẩu quốc tế, mà sẽ từng bước trở thành cửa ngõ kết nối thương mại, du lịch, logistics và giao lưu nhân dân giữa Đồng bằng sông Cửu Long với thủ đô Phnom Penh và thị trường Campuchia", Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mừng nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Hoàng Hải (bên phải), Phó chủ nhiệm Ủy ban Biên giới quốc gia (Bộ Ngoại giao), trao Nghị quyết của Chính phủ về việc phê duyệt nâng cấp cửa khẩu chính Khánh Bình lên cửa khẩu quốc tế đường bộ Khánh Bình cho ông Lê Văn Phước, Phó chủ tịch UBND tỉnh An Giang ẢNH: TRẦN NGỌC

Ông Kuoch Chamroeun, Tỉnh trưởng tỉnh Kandal, cho biết lễ công bố khai trương chính thức cửa khẩu đường bộ quốc tế Khánh Bình hôm nay sẽ mở ra một trang lịch sử mới, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của hai nước và đặc biệt là nâng cao đời sống người dân tỉnh Kandal và An Giang.

Theo Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh An Giang, năm 2025, hoạt động xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu và giao thương qua cửa khẩu Khánh Bình tiếp tục được duy trì ổn định; trong đó, kim ngạch xuất nhập khẩu tăng khoảng 13% so với năm 2024. Trong 9 tháng của năm 2026, cửa khẩu Khánh Bình ghi nhận trên 194.000 lượt người xuất nhập cảnh, kim ngạch xuất nhập khẩu đạt khoảng 617,42 triệu USD.

Các đại biểu của hai nước chào mừng phương tiện thông quan qua cửa khẩu quốc tế đường bộ Khánh Bình - Chrey Thom ẢNH: TRẦN NGỌC

Tại buổi lễ, các đại biểu đã thực hiện nghi thức cắt băng khai trương cặp cửa khẩu quốc tế đường bộ Khánh Bình - Chrey Thom, sau đó tìm hiểu hoạt động thông quan người và phương tiện hàng hóa, qua lại biên giới tại cửa khẩu quốc tế đường bộ Khánh Bình.