Quốc lộ 15D kết nối cảng quốc tế Mỹ Thủy khi nào xong giải phóng mặt bằng?

Dự án quốc lộ 15D đoạn từ cảng Mỹ Thủy đến cao tốc Cam Lộ - La Sơn dài hơn 21 km, tổng mức đầu tư 1.940 tỉ đồng, trong đó ngân sách Trung ương hỗ trợ 1.600 tỉ đồng, phần còn lại là vốn đối ứng của tỉnh phục vụ giải phóng mặt bằng và tái định cư.

Dự án quốc lộ 15D đoạn từ cảng Mỹ Thủy đến cao tốc Cam Lộ - La Sơn dài hơn 21 km ẢNH: NGUYỄN PHÚC

Theo ghi nhận của phóng viên Thanh Niên, hiện nay các nhà thầu đang tập trung máy móc, thiết bị và nhân lực, tổ chức nhiều mũi thi công. Các hạng mục cầu vượt quốc lộ 1, đường sắt Bắc - Nam và một số công trình cầu trên tuyến đang được triển khai tại những vị trí đã có mặt bằng.

Việc thi công đang được tiến hành khẩn trương ẢNH: BÁ CƯỜNG

Đến nay, dự án đã bàn giao 18,62 km mặt bằng, đạt khoảng 88%. Giá trị giải ngân đạt 371,424 tỉ đồng, tương đương 33% kế hoạch vốn. Trong 3 tháng cuối năm, dự án phấn đấu giải ngân thêm 845 tỉ đồng.

Còn 2,43 km mặt bằng chưa bàn giao

Giải phóng mặt bằng hiện vẫn là điểm nghẽn lớn nhất của dự án. Theo báo cáo, toàn tuyến còn vướng khoảng 2,43 km.

Địa bàn xã Mỹ Thủy còn khoảng 0,2 km liên quan 13 hộ dân và xưởng rượu KLG chưa được phê duyệt kinh phí di dời.

Đơn vị vừa thi công vừa chờ giải phóng mặt bằng ẢNH: BÁ CƯỜNG

Xã Diên Sanh còn vướng 2,23 km, liên quan 78 hộ bị thu hồi đất ở, đất xây dựng nhà trái phép dọc 2 bên tuyến; 4 hộ liên quan thu hồi đất rừng sản xuất.

Ngoài ra, còn 2 hộ ở phía đông cầu vượt quốc lộ 1 và một số công trình hạ tầng kỹ thuật chưa được phê duyệt phương án di dời.

Trong bối cảnh thời tiết mùa mưa và áp lực giải ngân vốn Trung ương trước ngày 31.12.2026, lãnh đạo tỉnh Quảng Trị yêu cầu các đơn vị không để tiếp tục lùi tiến độ.

Khẩn trương thi công trước áp lực giải ngân vốn (ảnh chụp ở khu vực cầu Hải Thành 1) ẢNH: BÁ CƯỜNG





Trong khi đường đang xây dựng thì xe vẫn di chuyển trên tuyến, chở hàng hóa về cảng Mỹ Thủy ẢNH: BÁ CƯỜNG

Ấn định từng mốc tiến độ

Qua kiểm tra thực tế vào hôm 26.9, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Vương Quốc Tuấn yêu cầu chủ đầu tư, nhà thầu và các địa phương xác định rõ trách nhiệm, thời hạn hoàn thành từng phần việc.

Theo ông Tuấn, quốc lộ 15D là công trình giao thông chiến lược, gắn với hiệu quả khai thác cảng Mỹ Thủy. Nếu cảng hoàn thành nhưng tuyến đường kết nối chậm tiến độ, hiệu quả đầu tư sẽ bị hạn chế.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Vương Quốc Tuấn (thứ 3 từ trái sang), Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Bùi Hoàng Phương (thứ 2 từ trái sang) kiểm tra tiến độ thi công dự án quốc lộ 15D đoạn từ cảng Mỹ Thủy đến cao tốc Cam Lộ - La Sơn hôm 26.9 ẢNH: T.L

Lãnh đạo tỉnh yêu cầu bàn giao mặt bằng đợt đầu vào ngày 10.10; hoàn thành di dời hạ tầng kỹ thuật, đặc biệt là cột phát sóng chậm nhất ngày 15.10; giải quyết phần mặt bằng còn lại liên quan các hộ dân chậm nhất ngày 25.10.

Trường hợp đã thực hiện đầy đủ quy trình, tuyên truyền, vận động nhưng vẫn không thể bàn giao mặt bằng thì các cơ quan chức năng phải xây dựng phương án bảo vệ thi công theo quy định.

Theo quy hoạch, quốc lộ 15D dài khoảng 92 km, kết nối cảng Mỹ Thủy với cửa khẩu quốc tế La Lay ẢNH: NGUYỄN PHÚC

Dự án quốc lộ 15D đoạn từ cảng Mỹ Thủy đến cao tốc Cam Lộ - La Sơn có vai trò quan trọng trong kết nối cảng Mỹ Thủy với phần còn lại ẢNH: BÁ CƯỜNG

Các nhà thầu phải rà soát năng lực, bổ sung nhân lực, máy móc, thiết bị; trước ngày 11.10 báo cáo lại tiến độ và phương án bù đắp khối lượng chậm. Các đơn vị được yêu cầu tổ chức nhiều mũi thi công, tăng ca, làm việc ban đêm và ngày nghỉ khi cần thiết để đẩy nhanh khối lượng. Tiến độ dự án sẽ được kiểm soát hằng tuần, phấn đấu đến ngày 31.12 giải ngân ít nhất 85% vốn.

Theo quy hoạch, quốc lộ 15D dài khoảng 92 km, kết nối cảng Mỹ Thủy với cửa khẩu quốc tế La Lay. Khi hoàn thành, tuyến đường dự kiến rút ngắn khoảng 70 km vận chuyển hàng hóa so với quốc lộ 9, góp phần hình thành trục logistics kết nối Quảng Trị với Lào và đông bắc Thái Lan.