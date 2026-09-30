Lâm Đồng thống nhất nâng cấp cửa khẩu Đăk Peur thành cửa khẩu quốc tế

Ngày 30.9, UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết Thường trực Tỉnh ủy đã có văn bản gửi Đảng ủy UBND tỉnh về chủ trương ban hành kế hoạch nâng cấp cửa khẩu Đăk Peur (còn gọi Đăk Pơ, Đăk Per, thuộc xã Thuận An) thành cửa khẩu quốc tế.

Thực hiện nghị quyết của Đảng bộ tỉnh, Đảng ủy UBND tỉnh đã chỉ đạo UBND tỉnh Lâm Đồng xây dựng kế hoạch nâng cấp cửa khẩu Đăk Peur thành cửa khẩu quốc tế trong giai đoạn 2026 - 2030.

Kế hoạch nhằm cụ thể hóa Quyết định 1200/QĐ-TTg ngày 14.10.2023 của Thủ tướng Chính phủ về quy hoạch cửa khẩu trên tuyến biên giới đất liền Việt Nam - Campuchia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Nhà kiểm soát liên hợp ở cửa khẩu Đăk Peur ẢNH: BỘ ĐỘI BIÊN PHÒNG CUNG CẤP

Tỉnh Lâm Đồng đặt mục tiêu hoàn thiện các điều kiện để nâng cấp cửa khẩu Đăk Peur thành cửa khẩu quốc tế trong năm 2030. Cùng với đó là xây dựng hệ thống hạ tầng đồng bộ, đáp ứng nhu cầu thông quan, xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu và giao thương quốc tế.

Cửa khẩu Đăk Peur nằm trên tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia, tiếp giáp tỉnh Mondulkiri. Theo UBND tỉnh Lâm Đồng, cửa khẩu có vai trò trong giao lưu kinh tế, thương mại, đầu tư, du lịch và đối ngoại với Campuchia; đồng thời kết nối hành lang kinh tế Tây nguyên với vùng đông bắc Campuchia

Nâng cấp cửa khẩu Đăk Peur được kỳ vọng tạo động lực phát triển kinh tế vùng biên giới phía tây Lâm Đồng, tăng liên kết Tây nguyên với Campuchia ẢNH: BỘ ĐỘI BIÊN PHÒNG CUNG CẤP

Để thực hiện mục tiêu này, tỉnh dự kiến rà soát các quy hoạch liên quan; đầu tư tuyến giao thông kết nối từ quốc lộ 14 đến cửa khẩu; xây dựng nhà kiểm soát liên hợp và bãi kiểm hóa.

Các hạng mục phục vụ hoạt động kinh tế cửa khẩu cũng được tính đến, gồm phát triển logistics, kho bãi, thương mại - dịch vụ và xây dựng cửa khẩu số, cửa khẩu thông minh.

Lâm Đồng dự kiến phối hợp với tỉnh Mondulkiri trong kết nối hạ tầng, quản lý xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu; đồng thời bảo đảm quốc phòng, an ninh và kiểm soát biên giới.

Công tác phòng, chống tội phạm xuyên biên giới, buôn lậu và gian lận thương mại cũng được xác định là nhiệm vụ trong quá trình nâng cấp cửa khẩu.

Theo UBND tỉnh Lâm Đồng, việc nâng cấp cửa khẩu Đắk Peur được kỳ vọng tạo thêm động lực phát triển kinh tế khu vực biên giới phía tây của tỉnh, tăng cường liên kết giữa Tây nguyên với Campuchia, góp phần xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Sau khi tiến hành khảo sát, hội đàm và hoàn thiện hồ sơ, các cơ quan chức năng sẽ trình Chính phủ xem xét, quyết định việc nâng cấp cửa khẩu Đăk Peur thành cửa khẩu quốc tế.