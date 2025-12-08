Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Thông quan cặp cửa khẩu quốc tế Tân Nam - Meun Chey

Bắc Bình
08/12/2025 12:43 GMT+7

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Campuchia Hun Manet đã cắt băng khánh thành cặp cửa khẩu quốc tế Tân Nam - Meun Chey nối 2 tỉnh Tây Ninh và Prey Veng (Campuchia).

Ngày 8.12, tại khu vực biên giới tiếp giáp giữa 2 tỉnh Tây Ninh (Việt Nam) và Prey Veng (Campuchia), Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Campuchia Hun Manet đã đồng chủ trì Lễ khánh thành cặp cửa khẩu quốc tế Tân Nam - Meun Chey. Sự kiện đánh dấu bước ngoặt hạ tầng, hiện thực hóa mục tiêu thương mại song phương 20 tỉ USD/năm mà 2 nước đặt mục tiêu phấn đấu.

Thông quan cặp Cửa khẩu quốc tế Tân Nam - Meun Chey- Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính (trái) và Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Campuchia Hun Manet chủ trì khai trương cặp cửa khẩu Tân Nam - Meun Chay

ẢNH: BẮC BÌNH

Lễ khánh thành diễn ra trong không khí trang trọng, thắm tình hữu nghị với sự tham dự của lãnh đạo các bộ, ban, ngành T.Ư và địa phương 2 nước. Đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, không chỉ nối liền mạch giao thông mà còn khẳng định quyết tâm xây dựng đường biên giới hòa bình, hợp tác cùng phát triển giữa Việt Nam và Campuchia.

5 nhiệm vụ trọng tâm xây dựng Tân Nam thành "cửa khẩu số"

Tại buổi lễ, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ vui mừng khi chứng kiến sự đổi thay của vùng đất biên giới 2 nước. Thủ tướng nhấn mạnh, quan hệ Việt Nam - Campuchia đang phát triển mạnh mẽ trên mọi lĩnh vực, với thương mại song phương là điểm sáng nổi bật (ước đạt 10,4 tỉ USD trong 11 tháng đầu năm 2025).

Để cặp cửa khẩu Tân Nam - Meun Chey hoạt động hiệu quả, thực sự trở thành "cánh cửa giao thương mới", Thủ tướng Phạm Minh Chính đã giao 5 nhiệm vụ trọng tâm cho các Bộ, ngành và địa phương có liên quan. Cụ thể, về an ninh, tăng cường phối hợp quản lý biên giới chặt chẽ, bảo đảm an ninh trật tự, kiên quyết đấu tranh phòng chống các loại tội phạm xuyên biên giới, giữ vững môi trường hòa bình. Về cải cách hành chính, đẩy mạnh đơn giản hóa thủ tục, số hóa quy trình thông quan; hướng tới xây dựng mô hình "cửa khẩu thông minh", "cửa khẩu số" để rút ngắn tối đa thời gian và chi phí cho người dân, doanh nghiệp.

Thông quan cặp Cửa khẩu quốc tế Tân Nam - Meun Chey- Ảnh 2.

Đông đảo cán bộ, người dân 2 nước đến tham quan sự kiện khai trương cặp cửa khẩu Tân Nam và Meun Chey

ẢNH: BẮC BÌNH

Về hạ tầng, tiếp tục hoàn thiện quy hoạch, tập trung kết nối hạ tầng giao thông, hạ tầng số và hạ tầng điện năng để tạo nền tảng vững chắc cho logistics và thương mại phát triển.

Về liên kết vùng, tăng cường hợp tác thực chất giữa tỉnh Tây Ninh và tỉnh Prey Veng trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, văn hóa, giáo dục và y tế; biến lợi thế cửa khẩu thành động lực nâng cao đời sống cư dân biên giới.

Về kết nối doanh nghiệp 2 nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu phải tạo điều kiện thuận lợi nhất để cộng đồng doanh nghiệp 2 nước tìm kiếm cơ hội đầu tư, kinh doanh, phát huy vai trò hàn gắn và thúc đẩy kinh tế của cặp cửa khẩu này.

Biến khu vực biên giới thành thị trường sôi động

Tại buổi lễ, Thủ tướng Campuchia – ông Hun Manet gửi lời cảm ơn chân thành đến Chính phủ và nhân dân Việt Nam vì sự hỗ trợ quý báu trong suốt chiều dài lịch sử.

Thủ tướng Hun Manet khẳng định, việc khánh thành cặp cửa khẩu Tân Nam - Meun Chey là minh chứng sống động cho việc chuyển hóa các khu vực biên giới từng bị chia cắt bởi chiến tranh thành những vùng đất của hòa bình và thị trường giao thương sôi động. Ông cam kết Chính phủ Hoàng gia Campuchia sẽ tiếp tục ưu tiên nguồn lực để kết nối hạ tầng với Việt Nam.

Thông quan cặp Cửa khẩu quốc tế Tân Nam - Meun Chey- Ảnh 3.

Cửa khẩu quốc tế Tân Nam

ẢNH: BẮC BÌNH

Đồng thời, Thủ tướng Hun Manet chỉ đạo chính quyền tỉnh Prey Veng phối hợp chặt chẽ với tỉnh Tây Ninh xây dựng các kế hoạch cụ thể nhằm thúc đẩy dòng chảy thương mại, đặc biệt trong lĩnh vực nông sản và du lịch, đảm bảo người dân 2 bên biên giới được hưởng lợi trực tiếp từ công trình này.

Ông Hun Manet khẳng định, sự kiện khánh thành cặp cửa khẩu quốc tế Tân Nam - Meun Chey không chỉ là cột mốc mới trong quan hệ ngoại giao mà còn mở ra vận hội mới, đưa Tây Ninh và Prey Veng trở thành những điểm đến hấp dẫn về đầu tư và thương mại trong khu vực.

Thúc đẩy phát triển trục hành lang kinh tế Đông - Tây

Ông Lê Văn Hẳn, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh, cho biết cặp cửa khẩu Tân Nam - Meun Chey có vị trí địa kinh tế - chính trị đặc biệt chiến lược, nằm trên trục hành lang kinh tế Đông - Tây, đóng vai trò cửa ngõ kết nối vùng kinh tế trọng điểm phía Nam Việt Nam với Campuchia và các nước ASEAN. 

Cửa khẩu Tân Nam nằm trong đoạn cột mốc biên giới 131-132, thuộc địa bàn xã Tân Biên, tỉnh Tây Ninh, được UBND tỉnh quyết định mở cửa khẩu phụ vào ngày 31.12.2009 và hoạt động thuận lợi, thông thương sau khi tỉnh Tây Ninh đầu tư xây dựng đưa vào sử dụng cầu hữu nghị Tân Nam - Meun Chey vào ngày 30.11.2014. Đến năm 2017, thực hiện Nghị quyết số 92/NQ-CP của Chính phủ Việt Nam về phê duyệt chủ trương nâng cấp cửa khẩu phụ Tân Nam thành cửa khẩu quốc tế, tỉnh Tây Ninh đã khẩn trương hoàn thành các thủ tục và ngày 25.10.2024 khởi công xây dựng dự án trên diện tích 24 ha với 5 hạng mục công trình, thi công 18 gói thầu thiết kế đúng tiêu chuẩn cửa khẩu quốc tế. Tổng kinh phí đầu tư 274 tỉ đồng. 

Tỉnh Tây Ninh có đường biên giới dài hơn 368 km, tiếp giáp 3 tỉnh của Campuchia (SvayRieng, Prey Veng và Tboung Khmum) với 4 cửa khẩu quốc tế (Mộc Bài, Xa Mát, Tân Nam, Bình Hiệp), 4 cửa khẩu chính, 13 cửa khẩu phụ, 3 khu kinh tế cửa khẩu (Long An, Mộc Bài, Xa Mát).

Khám phá thêm chủ đề

Cửa khẩu Thủ tướng Phạm Minh Chính kinh tế biên giới Tây Ninh cửa khẩu quốc tế Tân Nam
