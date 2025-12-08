Thông quan cặp cửa khẩu quốc tế Tân Nam - Meun Chey

Ngày 8.12, tại khu vực biên giới tiếp giáp giữa 2 tỉnh Tây Ninh (Việt Nam) và Prey Veng (Campuchia), Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Campuchia Hun Manet đã đồng chủ trì Lễ khánh thành cặp cửa khẩu quốc tế Tân Nam - Meun Chey. Sự kiện đánh dấu bước ngoặt hạ tầng, hiện thực hóa mục tiêu thương mại song phương 20 tỉ USD/năm mà 2 nước đặt mục tiêu phấn đấu.

Thủ tướng Phạm Minh Chính (trái) và Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Campuchia Hun Manet chủ trì khai trương cặp cửa khẩu Tân Nam - Meun Chay ẢNH: BẮC BÌNH

Lễ khánh thành diễn ra trong không khí trang trọng, thắm tình hữu nghị với sự tham dự của lãnh đạo các bộ, ban, ngành T.Ư và địa phương 2 nước. Đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, không chỉ nối liền mạch giao thông mà còn khẳng định quyết tâm xây dựng đường biên giới hòa bình, hợp tác cùng phát triển giữa Việt Nam và Campuchia.

5 nhiệm vụ trọng tâm xây dựng Tân Nam thành "cửa khẩu số"

Tại buổi lễ, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ vui mừng khi chứng kiến sự đổi thay của vùng đất biên giới 2 nước. Thủ tướng nhấn mạnh, quan hệ Việt Nam - Campuchia đang phát triển mạnh mẽ trên mọi lĩnh vực, với thương mại song phương là điểm sáng nổi bật (ước đạt 10,4 tỉ USD trong 11 tháng đầu năm 2025).

Để cặp cửa khẩu Tân Nam - Meun Chey hoạt động hiệu quả, thực sự trở thành "cánh cửa giao thương mới", Thủ tướng Phạm Minh Chính đã giao 5 nhiệm vụ trọng tâm cho các Bộ, ngành và địa phương có liên quan. Cụ thể, về an ninh, tăng cường phối hợp quản lý biên giới chặt chẽ, bảo đảm an ninh trật tự, kiên quyết đấu tranh phòng chống các loại tội phạm xuyên biên giới, giữ vững môi trường hòa bình. Về cải cách hành chính, đẩy mạnh đơn giản hóa thủ tục, số hóa quy trình thông quan; hướng tới xây dựng mô hình "cửa khẩu thông minh", "cửa khẩu số" để rút ngắn tối đa thời gian và chi phí cho người dân, doanh nghiệp.

Đông đảo cán bộ, người dân 2 nước đến tham quan sự kiện khai trương cặp cửa khẩu Tân Nam và Meun Chey ẢNH: BẮC BÌNH

Về hạ tầng, tiếp tục hoàn thiện quy hoạch, tập trung kết nối hạ tầng giao thông, hạ tầng số và hạ tầng điện năng để tạo nền tảng vững chắc cho logistics và thương mại phát triển.

Về liên kết vùng, tăng cường hợp tác thực chất giữa tỉnh Tây Ninh và tỉnh Prey Veng trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, văn hóa, giáo dục và y tế; biến lợi thế cửa khẩu thành động lực nâng cao đời sống cư dân biên giới.

Về kết nối doanh nghiệp 2 nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu phải tạo điều kiện thuận lợi nhất để cộng đồng doanh nghiệp 2 nước tìm kiếm cơ hội đầu tư, kinh doanh, phát huy vai trò hàn gắn và thúc đẩy kinh tế của cặp cửa khẩu này.

Biến khu vực biên giới thành thị trường sôi động

Tại buổi lễ, Thủ tướng Campuchia – ông Hun Manet gửi lời cảm ơn chân thành đến Chính phủ và nhân dân Việt Nam vì sự hỗ trợ quý báu trong suốt chiều dài lịch sử.

Thủ tướng Hun Manet khẳng định, việc khánh thành cặp cửa khẩu Tân Nam - Meun Chey là minh chứng sống động cho việc chuyển hóa các khu vực biên giới từng bị chia cắt bởi chiến tranh thành những vùng đất của hòa bình và thị trường giao thương sôi động. Ông cam kết Chính phủ Hoàng gia Campuchia sẽ tiếp tục ưu tiên nguồn lực để kết nối hạ tầng với Việt Nam.

Cửa khẩu quốc tế Tân Nam ẢNH: BẮC BÌNH

Đồng thời, Thủ tướng Hun Manet chỉ đạo chính quyền tỉnh Prey Veng phối hợp chặt chẽ với tỉnh Tây Ninh xây dựng các kế hoạch cụ thể nhằm thúc đẩy dòng chảy thương mại, đặc biệt trong lĩnh vực nông sản và du lịch, đảm bảo người dân 2 bên biên giới được hưởng lợi trực tiếp từ công trình này.

Ông Hun Manet khẳng định, sự kiện khánh thành cặp cửa khẩu quốc tế Tân Nam - Meun Chey không chỉ là cột mốc mới trong quan hệ ngoại giao mà còn mở ra vận hội mới, đưa Tây Ninh và Prey Veng trở thành những điểm đến hấp dẫn về đầu tư và thương mại trong khu vực.