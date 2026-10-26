Tinh thần '3 không' trong thực hiện dự án phục vụ APEC 2027

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá cao nỗ lực, quyết tâm của Chính phủ, các bộ, ngành, tỉnh An Giang, đặc khu Phú Quốc và các nhà đầu tư, nhà thầu trong triển khai các công trình, dự án phục vụ Hội nghị cấp cao APEC 2027; biểu dương đội ngũ cán bộ, kỹ sư, công nhân đang trực tiếp thi công tại 21 dự án, công trình trên địa bàn. Chủ tịch Quốc hội cảm ơn nhân dân Phú Quốc đã đồng thuận, chia sẻ, bàn giao mặt bằng để các dự án được triển khai.

Về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cần thực hiện thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh tinh thần "3 không": Không lùi mốc tiến độ, không hạ chuẩn chất lượng và không để xảy ra sai phạm. Theo đó, mốc hoàn thành các công trình chậm nhất ngày 30.6.2027 là bắt buộc. Không hạ chuẩn về an toàn, chất lượng, mỹ thuật; tất cả các công trình phục vụ Hội nghị cấp cao APEC 2027 phải xứng tầm quốc tế. Cùng với đó, triển khai nhanh nhưng phải bảo đảm an toàn, đúng pháp luật, công khai, minh bạch, không để thất thoát, lãng phí.

"Tỉnh An Giang đã khẳng định tất cả các dự án hoàn thành chậm nhất ngày 30.6.2027 thì phải coi đây là cam kết chính trị. Đã nói phải làm, đã làm phải xong, đã xong phải đúng, đủ, đẹp", Chủ tịch Quốc hội yêu cầu.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Phó thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc cùng đoàn công tác đến kiểm tra Dự án đường tỉnh ĐT.975 và Dự án tuyến tàu điện đô thị đoạn 1 Ảnh: TTXVN

Chủ tịch Quốc hội cũng yêu cầu đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về Hội nghị cấp cao APEC 2027. Không chỉ cán bộ, nhân dân tỉnh An Giang, đặc khu Phú Quốc mà cả nước phải hiểu rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của sự kiện này; những điểm khác biệt so với các lần Việt Nam đăng cai APEC trước đây và những nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện. Từ nay đến hội nghị còn khoảng một năm, công tác tuyên truyền phải được triển khai cả chiều rộng và chiều sâu, tạo sự đồng thuận, thống nhất trong toàn xã hội.

Chủ tịch Quốc hội lưu ý cần quản trị tiến độ theo 3 nhóm dự án và thống nhất một bộ số liệu. Tỉnh An Giang và các cơ quan trung ương phải cập nhật thường xuyên, phản ánh đúng khối lượng thực tế đã hoàn thành tại công trường; phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn nhà nước năm 2026. Đối với nhóm dự án có khả năng hoàn thành đúng tiến độ, phải tập trung chuyển sang giai đoạn hoàn thiện, nghiệm thu và vận hành thử, phấn đấu hoàn thành sớm từ 1 đến 2 tháng.

Đối với nhóm dự án có nguy cơ chậm tiến độ, khó hoàn thành, gồm Tuyến tàu điện đô thị đoạn 1, đường tỉnh ĐT.975, Đại lộ APEC, dự án kè và san lấp mặt bằng 57 ha, 2 hồ nước và dự án ngầm hóa hạ tầng kỹ thuật khu vực An Thới, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu xây dựng kế hoạch bù tiến độ cụ thể. Mỗi dự án phải có một đường găng tiến độ, một người chịu trách nhiệm, một kế hoạch triển khai và kiểm tra theo từng tuần. Đặc biệt, phải xây dựng đường găng tiến độ chung cho dự án đường tỉnh ĐT.975 và Tuyến tàu điện đô thị đoạn 1, bảo đảm đồng bộ giữa các công trình; tận dụng tối đa thời gian mùa khô để tổ chức thi công, nhất là các công trình trên biển, công trình chịu ảnh hưởng lớn của điều kiện thời tiết.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị tăng cường kỷ luật, kỷ cương, đề cao trách nhiệm người đứng đầu; gắn trách nhiệm của người đứng đầu với từng dự án, từng công trình, từng nhiệm vụ cụ thể; đề nghị Chính phủ tiếp tục chỉ đạo quyết liệt việc triển khai các công trình, dự án phục vụ Hội nghị cấp cao APEC 2027. Những nội dung thuộc trách nhiệm của tỉnh phải do tỉnh chủ động giải quyết; những vấn đề thuộc thẩm quyền của Bộ Xây dựng và các bộ, ngành trung ương phải được hướng dẫn, xử lý kịp thời.

Với quyết tâm chính trị cao, sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, Chủ tịch Quốc hội tin tưởng các công trình sẽ hoàn thành, để đến tháng 11.2027, chúng ta có thể tự hào giới thiệu với bạn bè quốc tế: "Phú Quốc sẵn sàng - Việt Nam sẵn sàng!".