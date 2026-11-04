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    Rác và lục bình phủ kín mặt kênh

    Ngọc Quỳnh
    Ngọc Quỳnh
    Thời gian gần đây, rác và lục bình từ các nơi trôi về, ứ đọng dày đặc trên mặt kênh Nước Đen (P.Bình Hưng Hòa, TP.HCM), gây ô nhiễm trầm trọng và làm mất mỹ quan đô thị.

    Theo quan sát, nhiều loại rác thải nổi lềnh bềnh, tập trung dọc hai bên bờ và khu vực chân cầu. Nước kênh chuyển sang màu đen kịt, xuất hiện nhiều váng nổi trên bề mặt. Đáng chú ý, rác thải như túi ni lông, hộp xốp, ly nhựa… theo dòng nước từ các miệng cống xả đổ ra, khiến tình trạng ứ đọng ngày càng nghiêm trọng. Vào những ngày nắng nóng, mùi hôi thối từ dòng kênh bốc lên, ảnh hưởng sinh hoạt và sức khỏe của người dân sống quanh khu vực.

    Rác và lục bình phủ kín mặt kênh- Ảnh 1.

    Rác phủ kín mặt kênh Nước Đen, P.Bình Hưng Hòa

    ẢNH: NGỌC QUỲNH

    Rác và lục bình phủ kín mặt kênh- Ảnh 2.

    Rác ứ đọng cống thoát tại giao lộ đường số 12 - đường 26 Tháng 3

    ẢNH: NGỌC QUỲNH

    Tình trạng tương tự cũng diễn ra tại khu vực kênh giao lộ đường số 12 - đường 26 Tháng 3 (P.Bình Hưng Hòa, TP.HCM). Rác thải nổi dày đặc trên mặt nước, gây mất vệ sinh và ảnh hưởng đến cảnh quan khu vực.

    Đề nghị các cơ quan chức năng kiểm tra, tổ chức thu gom vớt rác, lục bình trên các tuyến kênh; đồng thời có biện pháp xử lý nguồn nước ô nhiễm, khơi thông dòng chảy và cải thiện môi trường sống cho người dân.


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