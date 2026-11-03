Thi công đường rồi bỏ dở dang

Đoạn từ đường Trường Chinh đến gần giao lộ Tân Sơn nhiều vị trí mặt đường lồi lõm, nham nhở, gây khó khăn cho các phương tiện, nhất là xe máy. Vào giờ cao điểm, các phương tiện phải di chuyển chậm và len lỏi qua những đoạn đường hẹp, làm tăng nguy cơ va chạm.

Đường Phạm Văn Bạch lồi lõm, nhiều đoạn rộng, hẹp xen kẽ Ảnh: Như Thảo

Theo người dân địa phương, trên tuyến này còn nhiều hộ chưa được giải tỏa, tập trung chủ yếu tại khu vực ngã ba Phạm Văn Bạch - Tân Sơn. Hàng hóa của một số hộ khu vực này bày bán sát mép đường, khiến mặt đường vốn đã nhỏ càng bị thu hẹp. Tình trạng mặt đường rộng, hẹp xen kẽ cũng gây khó khăn cho người tham gia giao thông. Khu vực giao lộ Tân Sơn - Phạm Văn Bạch thường xuyên xảy ra ùn ứ vào giờ cao điểm do lượng phương tiện từ các hướng Trường Chinh, Tân Sơn và Quang Trung cùng đổ về. Đây là tuyến đường kết nối với sân bay Tân Sơn Nhất nên lưu lượng xe khá lớn, càng làm tình trạng ùn tắc thêm nghiêm trọng.

Đề nghị các cơ quan chức năng và đơn vị liên quan sớm tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ dự án, hoàn thiện tuyến đường; đồng thời xử lý tình trạng lấn chiếm lòng đường, góp phần bảo đảm an toàn và thuận tiện cho người tham gia giao thông.