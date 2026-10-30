Rác chất đống bên đường

Đi qua đường số 18, đoạn gần Trường THCS Nguyễn Trãi (P.Bình Hưng Hòa, TP.HCM), nhiều người không khỏi ngao ngán trước tình trạng rác thải sinh hoạt chất đống kéo dài trên vỉa hè. Theo ghi nhận, rác do nhiều người buôn bán gần đó chở đến đổ tràn lan, tồn đọng nhiều ngày không được thu gom, bốc mùi hôi thối. Khu vực này gần trường học nên có đông học sinh và người dân qua lại, gây ô nhiễm môi trường và mất mỹ quan đô thị.

Rác thải tràn lan trên đường số 18, P.Bình Hưng Hòa ẢNH: TRƯƠNG THUẬN

Rác thải trên đường số 11, P.Bình Hưng Hòa, ngay dưới bảng cấm ẢNH: TRƯƠNG THUẬN

Rác thải trên đường số 11, P.Bình Hưng Hòa, ngay dưới bảng cấm ẢNH: TRƯƠNG THUẬN

Tương tự, tại đường số 11 (P.Bình Hưng Hòa, TP.HCM), dù đã có biển cấm đổ rác, tình trạng xả rác bừa bãi vẫn tiếp diễn. Người dân địa phương cho biết một số người thường lợi dụng lúc tối trời, đường vắng để chở rác từ nơi khác đến đổ. Rác ngày càng tích tụ, gây mùi khó chịu và làm ô nhiễm môi trường xung quanh.

Người dân mong cơ quan chức năng sớm thu gom lượng rác tồn đọng, xử lý dứt điểm các điểm tập kết rác tự phát; đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát, lắp đặt camera và xử phạt nghiêm các trường hợp vi phạm.