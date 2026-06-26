Ô nhiễm môi trường đe dọa sức khỏe con người

Theo BS Nguyễn Minh Trung, ô nhiễm môi trường đang khiến con người phải gánh chịu nhiều ảnh hưởng đến sức khỏe. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) xem ô nhiễm môi trường, đặc biệt là ô nhiễm không khí nằm trong những mối đe dọa lớn nhất đối với sức khỏe cộng đồng toàn cầu.

Cụ thể, việc tiếp xúc với bụi mịn, không khí ô nhiễm trong ngắn và dài hạn có thể dẫn đến giảm chức năng phổi, nhiễm trùng đường hô hấp, hen suyễn nặng hơn. Đáng chú ý, ở những người có sẵn bệnh về phổi dễ bị làm tăng các triệu chứng như khó thở nhiều hơn kèm theo tức nặng ngực, ho mạnh, thở khò khè.

Ngoài ra, việc sử dụng nguồn nước ô nhiễm kim loại nặng, hợp chất hữu cơ, hóa chất độc hại có thể khiến con người dễ bị ngộ độc, mắc bệnh về thận, thần kinh, tim mạch, ảnh hưởng đến xương…

Theo BSCKI Nguyễn Minh Trung, nguồn nước, đất và không khí ô nhiễm đang là mối đe dọa hiện hữu với sức khỏe con người ẢNH: ĐỘC LẬP

Ông Nguyễn Minh Trung dẫn thống kê của Bộ Y tế và Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho thấy, nước ta mỗi năm có đến 9.000 người tử vong liên quan đến nước bị ô nhiễm. Khoảng 20.000 người mắc bệnh ung thư, nguyên nhân chính từ ô nhiễm nguồn nước, trong đó có trẻ em.

Đất bị nhiễm kim loại nặng, chất độc hóa học, dioxin, nhiễm vi sinh vật cũng ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, nhất là trẻ em. Điều này gây ra ngộ độc, các bệnh ung thư da, ung thư bàng quang, ung thư phổi, gây hại đến hệ thần kinh, chậm phát triển trí tuệ, bệnh tim mạch…

"Như vậy, ô nhiễm môi trường gây hậu quả nghiêm trọng đến sức khỏe con người. Tuổi càng nhỏ thì mức độ nguy hiểm sẽ càng thêm nặng nề", ông Nguyễn Minh Trung cảnh báo.

Để hạn chế ô nhiễm môi trường, bên cạnh ý thức của mỗi người dân, doanh nghiệp cũng đóng vai trò rất quan trọng trong thời đại mới.

Xuyên suốt quá trình hoạt động, hệ thống nhà thuốc và tiêm chủng Long Châu nhận thức sâu sắc sứ mệnh chăm sóc sức khỏe cộng đồng phải gắn liền với trách nhiệm bảo vệ môi trường.

Hệ thống nhà thuốc và tiêm chủng Long Châu đưa ra nhiều giải pháp chuyển đổi xanh ẢNH: ĐỘC LẬP

Xác định đây là trụ cột trọng tâm, Long Châu từng bước thực hành ESG theo các khung quản trị quốc tế về phát triển bền vững và thực hiện giám sát định kỳ.

Cụ thể, Long Châu đưa ra chủ trương tiết kiệm điện, từng bước chuyển đổi sang sử dụng năng lượng điện tái tạo như điện mặt trời, áp dụng các giải pháp logistics xanh và cải thiện hiệu quả quản lý chất thải.

Ưu tiên hợp tác đơn vị đối tác sử dụng sử dụng nguyên vật liệu thân thiện với môi trường, nhất là gia tăng hợp tác với đối tác vận chuyển bằng xe điện, chiếm tỷ trọng cao nhất trong các đơn vị đối tác giao hàng.

Long Châu cũng đồng hành triển khai chương trình thu gom, tái chế nhựa từ vỉ thuốc, bình hen suyễn, bút tiêm tiểu đường đã qua sử dụng, khuyến khích cộng đồng giảm thiểu rác thải nhựa. Ghi nhận gần nửa triệu mẫu đã được thu gom và tái chế.

Đặc biệt, ứng dụng công nghệ, AI trong quản trị hệ thống, số hóa tối đa quy trình nội bộ và chăm sóc sức khỏe, nhằm góp phần giảm lượng tiêu thụ nhiên liệu và khí thải ra môi trường bên ngoài.

"Tôi tin rằng với nỗ lực chung của cộng đồng, những tác động tiêu cực của ô nhiễm môi trường có thể được đẩy lùi khi có sự đồng lòng từ cộng đồng. Tôi kỳ vọng những nỗ lực hôm nay của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp sẽ đóng góp thiết thực vào công cuộc xây dựng tương lai xanh, vì một Việt Nam khỏe mạnh", ông Nguyễn Minh Trung nói.