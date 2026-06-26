Theo ông Đăng, PCC5 chuyên về xây lắp điện, là doanh nghiệp đầu ngành trong lĩnh vực xây lắp điện của Việt Nam. Việt Nam có 3 nhà máy lọc dầu Dung Quất, Nghi Sơn, Long Sơn, thì công ty tham gia cả ba dự án. PCC5 chuyên tổng thầu cho các dự án trong ngành điện, đặc biệt là khu vực TP.HCM, TP.Hà Nội. Trong năm qua, doanh nghiệp cũng tham gia cung cấp cáp ngầm xuyên biển cho Côn Đảo.

Ông Nguyễn Ngọc Minh Đăng cho biết, mảng đầu tư về năng lượng tái tạo là ngành nghề, lĩnh vực mang lại giá trị, hiệu quả cao về nhiều mặt, nhiều khía cạnh, nhất là về năng lượng xanh và tài chính.

Hiện nay, PCC5 đang đầu tư nhiều dự án năng lượng tái tạo và trong quá trình đầu tư đó có sự chuyển đổi về nhân lực của người dân tại địa điểm phát triển dự án. Từ người nông dân chân lấm tay bùn, doanh nghiệp đào tạo họ và đưa họ vào hệ thống vận hành tại các dự án nhà máy năng lượng.

Các doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo gặp nhiều rào cản, khó khăn ẢNH: ĐỘC LẬP

Tuy nhiên, ông Đăng cho rằng, đầu tư năng lượng tái tạo điểm nghẽn lớn nhất là chưa có giá mua bán điện. Thứ hai là quy trình đầu tư một dự án mua bán điện phải qua rất nhiều khâu từ khảo sát lập quy hoạch, báo cáo... nên mất rất nhiều thời gian, đặc biệt là công tác quy hoạch và đền bù.

Một điểm nữa là khó khăn trong truyền tải điện. Những khu vực có dự án năng lượng tái tạo được quy hoạch thì hạ tầng yếu kém, trong khi những nơi có hạ tầng tốt lại không được quy hoạch. Điều này gây khó khăn cho công tác truyền tải điện của các doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo.

Không chỉ vậy, hiện có nhiều doanh nghiệp đầu tư vào dự án năng lượng tái tạo nhưng chỉ có một đường dây truyền tải điện. Nếu dự án truyền tải điện không hoàn thành sẽ ảnh hưởng đến các doanh nghiệp, nhà đầu tư trong lĩnh vực này khi không thể phát triển được dự án của mình. Do đó, ông kiến nghị cần có sự can thiệp của nhà nước để đầu tư hệ thống truyền tải điện.