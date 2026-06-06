Gia Lai thúc tiến độ 39 dự án năng lượng tái tạo

Ngày 6.6, UBND tỉnh Gia Lai ban hành thông báo kết luận của lãnh đạo tỉnh về việc đẩy nhanh tiến độ các dự án năng lượng tái tạo trên địa bàn.



Theo UBND tỉnh Gia Lai, địa phương có tiềm năng lớn về phát triển năng lượng tái tạo. Trên cơ sở Quy hoạch điện VIII điều chỉnh được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn khẩn trương hoàn thiện thủ tục, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư triển khai dự án.

Tuy nhiên, qua rà soát cho thấy một số dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư nhưng triển khai chậm, phát sinh vướng mắc trong quá trình thực hiện song chủ đầu tư chưa chủ động phối hợp với các sở, ngành, địa phương để tháo gỡ.

Để bảo đảm tiến độ, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế năm 2026, ông Nguyễn Hữu Quế, Phó chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, yêu cầu các chủ đầu tư, sở ngành và chính quyền địa phương tập trung rút ngắn thời gian hoàn thành thủ tục pháp lý, đẩy nhanh thi công để sớm đưa các dự án vào vận hành.

Gia Lai đang đẩy nhanh phát triển năng lượng tái tạo với hàng loạt dự án điện gió, mặt trời, thủy điện ẢNH: ĐỨC NHẬT

Theo kế hoạch, có 39 dự án năng lượng cam kết khởi công trong năm 2026, gồm 10 dự án điện mặt trời, 24 dự án điện gió và 5 dự án thủy điện.

Trong số này, dự án có quy mô lớn nhất là Nhà máy điện gió Hòn Trâu - Giai đoạn 1 với công suất 750 MW; tiếp đến là Nhà máy điện mặt trời KN Ia Ly - Gia Lai công suất 400 MW; các dự án còn lại có quy mô từ 5,5 MW đến 180 MW.

UBND tỉnh giao Sở Công thương chủ trì phối hợp các sở, ngành, địa phương và chủ đầu tư rà soát, thông báo bằng văn bản đến từng nhà đầu tư về mốc thời gian khởi công. Đồng thời yêu cầu các chủ đầu tư xây dựng lại tiến độ chi tiết, cam kết thực hiện đúng kế hoạch và gửi về Sở Công thương, Sở Tài chính để theo dõi, giám sát.

Sở Công thương có trách nhiệm cập nhật tiến độ thực hiện từng dự án hằng tuần, chủ động kiểm tra thực tế và xử lý hoặc đề xuất xử lý đối với các trường hợp chậm tiến độ hoặc có nguy cơ chậm tiến độ.

Sở Tài chính được giao theo dõi năng lực tài chính, tiến độ ký quỹ, bố trí vốn của các chủ đầu tư. Trường hợp phát hiện nhà đầu tư chây ì, không bảo đảm năng lực thực hiện hoặc không đáp ứng tiến độ đã cam kết, Sở Tài chính chủ trì phối hợp các đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh áp dụng các biện pháp xử lý theo quy định, kể cả xem xét chấm dứt hoạt động dự án.

Đối với các địa phương có dự án triển khai, chủ tịch UBND các xã, phường được giao phối hợp với nhà đầu tư đẩy nhanh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, xác nhận nguồn gốc đất và hỗ trợ thực hiện các thủ tục liên quan. Người đứng đầu địa phương phải chịu trách nhiệm trước chủ tịch UBND tỉnh nếu để xảy ra chậm trễ ảnh hưởng đến tiến độ khởi công và vận hành dự án.

Bên cạnh đó, lãnh đạo các xã, phường được yêu cầu tăng cường kiểm tra thực tế, thường xuyên báo cáo những khó khăn, vướng mắc và các trường hợp chậm triển khai để kịp thời xử lý. Bí thư các xã, phường cũng được đề nghị trực tiếp theo dõi, chỉ đạo công tác giải phóng mặt bằng nhằm bảo đảm tiến độ các dự án năng lượng tái tạo trên địa bàn.