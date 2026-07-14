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Những bãi rác nhếch nhác trên phố, dưới chân cầu

Ngọc Quỳnh
Ngọc Quỳnh

Người dân phản ánh trên đường Phan Chu Trinh, P.Bình Thạnh (trước đây thuộc P.12, Q.Bình Thạnh), TP.HCM, xuất hiện bãi rác tự phát tràn lan trên vỉa hè, gây mất mỹ quan đô thị và ô nhiễm môi trường.

Phần lớn là rác sinh hoạt do một số người thiếu ý thức chở từ nơi khác đến đổ bỏ. Rác tồn đọng lâu ngày bốc mùi hôi, phát sinh ruồi muỗi, chuột, tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh và ảnh hưởng đến sức khỏe người dân.

Những bãi rác nhếch nhác trên phố, dưới chân cầu- Ảnh 1.

Rác tràn lan trên vỉa hè đường Phan Chu Trinh, P.Bình Thạnh

ẢNH: NGỌC QUỲNH

Những bãi rác nhếch nhác trên phố, dưới chân cầu- Ảnh 2.

Rác tràn lan trên vỉa hè đường Phan Chu Trinh, P.Bình Thạnh

ẢNH: NGỌC QUỲNH

Những bãi rác nhếch nhác trên phố, dưới chân cầu- Ảnh 3.

Rác để tràn lan tại chân cầu Trùm Bích, đường Thạnh Xuân 25, P.Thạnh Xuân, gây ô nhiễm và cản trở giao thông

ẢNH: NGỌC QUỲNH

Tương tự, tại đường Thạnh Xuân 25, P.Thạnh Xuân (trước đây thuộc P.Thới An, Q.12), TP.HCM, khu vực chân cầu Trùm Bích cũng thường xuyên rơi vào tình trạng rác thải chất đống, tràn xuống lòng đường. Dù có điểm tập kết rác, nhiều người vẫn mang phế liệu, rác cồng kềnh đến đổ bừa bãi; thêm vào đó, tình trạng đào bới ve chai khiến khu vực càng nhếch nhác, ô nhiễm và cản trở giao thông.

Những bãi rác nhếch nhác trên phố, dưới chân cầu- Ảnh 4.

Rác để tràn lan tại chân cầu Trùm Bích, đường Thạnh Xuân 25, P.Thạnh Xuân, gây ô nhiễm và cản trở giao thông

ẢNH: NGỌC QUỲNH

Đề nghị cơ quan chức năng kiểm tra, có phương án xử lý để bảo vệ mỹ quan đô thị và môi trường trong lành tại các khu vực này.

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