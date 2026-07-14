Những bãi rác nhếch nhác trên phố, dưới chân cầu

Phần lớn là rác sinh hoạt do một số người thiếu ý thức chở từ nơi khác đến đổ bỏ. Rác tồn đọng lâu ngày bốc mùi hôi, phát sinh ruồi muỗi, chuột, tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh và ảnh hưởng đến sức khỏe người dân.

Rác tràn lan trên vỉa hè đường Phan Chu Trinh, P.Bình Thạnh ẢNH: NGỌC QUỲNH

Rác tràn lan trên vỉa hè đường Phan Chu Trinh, P.Bình Thạnh ẢNH: NGỌC QUỲNH

Rác để tràn lan tại chân cầu Trùm Bích, đường Thạnh Xuân 25, P.Thạnh Xuân, gây ô nhiễm và cản trở giao thông ẢNH: NGỌC QUỲNH

Tương tự, tại đường Thạnh Xuân 25, P.Thạnh Xuân (trước đây thuộc P.Thới An, Q.12), TP.HCM, khu vực chân cầu Trùm Bích cũng thường xuyên rơi vào tình trạng rác thải chất đống, tràn xuống lòng đường. Dù có điểm tập kết rác, nhiều người vẫn mang phế liệu, rác cồng kềnh đến đổ bừa bãi; thêm vào đó, tình trạng đào bới ve chai khiến khu vực càng nhếch nhác, ô nhiễm và cản trở giao thông.

Rác để tràn lan tại chân cầu Trùm Bích, đường Thạnh Xuân 25, P.Thạnh Xuân, gây ô nhiễm và cản trở giao thông ẢNH: NGỌC QUỲNH

Đề nghị cơ quan chức năng kiểm tra, có phương án xử lý để bảo vệ mỹ quan đô thị và môi trường trong lành tại các khu vực này.