Những bãi rác bên đường gây ô nhiễm

Trên đường Nguyễn Xuân Ôn, đoạn cặp bên rạch Cầu Bông, P.Gia Định (trước đây thuộc P.2, Q.Bình Thạnh), TP.HCM, tồn tại bãi rác tự phát do những người thiếu ý thức mang rác sinh hoạt như túi ni lông, quần áo, nệm cũ… đến đổ trái phép. Do không được dọn dẹp, bãi rác ngày càng phình to, tràn xuống kênh, bốc mùi hôi thối, phát sinh ruồi muỗi, chuột… gây nguy cơ lây bệnh truyền nhiễm, ảnh hưởng tới cuộc sống của cư dân trong khu vực.

Bãi rác trên đường Nguyễn Xuân Ôn, P.Gia Định ẢNH: NGỌC QUỲNH

Rác chất đống tại giao lộ Văn Tiến Dũng - Nguyễn Văn Linh, xã Bình Hưng ẢNH: NGỌC QUỲNH

Tương tự, tại giao lộ Văn Tiến Dũng - Nguyễn Văn Linh, xã Bình Hưng (trước đây thuộc xã Bình Hưng, H.Bình Chánh), TP.HCM, nhiều người mang rác tới đổ tràn lan. Rác để lâu ngày bốc mùi hôi thối, gây ô nhiễm và mất mỹ quan đô thị.

Người dân mong cơ quan chức năng giám sát, xử phạt nghiêm những người đổ rác trái phép và tổ chức dọn dẹp những khu vực trên để giữ vệ sinh và mỹ quan đường phố.