Những bãi rác bên đường gây ô nhiễm

Ngọc Quỳnh
30/03/2026 06:41 GMT+7

Trên đường Nguyễn Xuân Ôn, đoạn cặp bên rạch Cầu Bông, P.Gia Định (trước đây thuộc P.2, Q.Bình Thạnh), TP.HCM, tồn tại bãi rác tự phát do những người thiếu ý thức mang rác sinh hoạt như túi ni lông, quần áo, nệm cũ… đến đổ trái phép. Do không được dọn dẹp, bãi rác ngày càng phình to, tràn xuống kênh, bốc mùi hôi thối, phát sinh ruồi muỗi, chuột… gây nguy cơ lây bệnh truyền nhiễm, ảnh hưởng tới cuộc sống của cư dân trong khu vực.

Những bãi rác bên đường gây ô nhiễm- Ảnh 1.

Bãi rác trên đường Nguyễn Xuân Ôn, P.Gia Định

ẢNH: NGỌC QUỲNH

Những bãi rác bên đường gây ô nhiễm- Ảnh 2.

Rác chất đống tại giao lộ Văn Tiến Dũng - Nguyễn Văn Linh, xã Bình Hưng

ẢNH: NGỌC QUỲNH

Tương tự, tại giao lộ Văn Tiến Dũng - Nguyễn Văn Linh, xã Bình Hưng (trước đây thuộc xã Bình Hưng, H.Bình Chánh), TP.HCM, nhiều người mang rác tới đổ tràn lan. Rác để lâu ngày bốc mùi hôi thối, gây ô nhiễm và mất mỹ quan đô thị.

Người dân mong cơ quan chức năng giám sát, xử phạt nghiêm những người đổ rác trái phép và tổ chức dọn dẹp những khu vực trên để giữ vệ sinh và mỹ quan đường phố.

Buôn bán trên đường làm ách tắc giao thông

Trên đường Bùi Văn Ba, P.Tân Thuận (trước đây thuộc P.Tân Thuận Đông, Q.7), TP.HCM, nhiều người buôn bán lấn chiếm vỉa hè, lòng đường gây mất trật tự, ách tắc giao thông.

Những cây xanh chết khô trên phố

Điểm tập kết rác gây ô nhiễm

Khám phá thêm chủ đề

bãi rác tự phát Ô nhiễm đổ rác trái phép Mất Mỹ Quan Đô Thị
Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
