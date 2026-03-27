Buôn bán trên đường làm ách tắc giao thông

Đặc biệt, đoạn trước cổng Trường tiểu học Tân Thuận Đông - cơ sở 2 (số 7 Bùi Văn Ba, P.Tân Thuận) bị những người buôn bán lấn chiếm gây ồn ào ở khu vực trường học, cản trở việc đi lại. Ngoài ra, có một số người chất đầy hàng hóa trên xe đẩy ba bánh và che dù to trên xe đứng một đoạn dài, chiếm luôn lòng đường để buôn bán hàng rong, khiến người đi bộ phải xuống lòng đường. Nhiều người điều khiển xe máy nhiều khi bất thình lình dừng lại mua, khiến giao thông bị ùn ứ và gây nguy cơ tai nạn khá cao.

Buôn bán trên đường Nguyễn Hữu Thọ, khu dân cư Kim Sơn, P.Tân Hưng, cản trở giao thông ẢNH: TRƯƠNG THUẬN

Tương tự, trên đường Nguyễn Hữu Thọ, khu dân cư Kim Sơn, P.Tân Hưng (trước đây thuộc Tân Phong, Q.7), TP.HCM, nhiều người tụ tập buôn bán lấn chiếm lòng lề đường, nhất là khu vực đoạn nối giữa đường Nguyễn Hữu Thọ - đường số 1. Ngoài ra, khu vực này có trường đại học nên sinh viên qua lại rất đông trong khi người buôn bán lấn chiếm đường. Diện tích lòng lề đường vì thế ngày càng bị thu hẹp, gây khó khăn và cản trở cho việc đi lại. Người dân trong khu vực cho biết cảnh tượng trên diễn ra suốt nhiều năm nay.

Thiết nghĩ, cơ quan chức năng cần có biện pháp kiểm tra, xử phạt nghiêm việc vi phạm lấn chiếm lòng lề đường ở các khu vực này.