Những cây xanh chết khô trên phố

Bạn đọc phản ánh cây xanh trước nhà 17/7 đường KP.6, đoạn dẫn vào Làng ĐH Quốc gia TP.HCM (P.Linh Xuân, trước đây thuộc P.Linh Trung, TP.Thủ Đức), TP.HCM, bị chết khô lâu ngày. Người dân cho biết gốc cây này đã bị mục, tróc hết lớp vỏ nên họ lo sợ cây ngã đổ bất cứ lúc nào, gây nguy hiểm.

Tương tự, cây xanh được đánh số 115 trước nhà 103E - 103F Tân Thắng, P.Tây Thạnh (trước đây thuộc P.Sơn Kỳ, Q.Tân Phú), TP.HCM, cũng chết khô lâu ngày. Người dân địa phương cho biết hàng cây xanh trồng trên đường này mấy năm nay đang xanh tốt nhưng không hiểu vì sao thời gian gần đây lại có cây chết khô. Theo bà con, nếu rễ cây dưới đất mục rỗng, sâu bệnh, khi có gió mạnh cây có thể ngã đổ bất cứ lúc nào, nhưng chưa được cơ quan chức năng đốn hạ và thay thế trồng cây mới.

Đề nghị Công ty Công viên cây xanh TP.HCM kiểm tra, xử lý những cây chết khô nêu trên, đồng thời trồng lại cây mới nhằm đảo bảo mỹ quan đô thị và an toàn cho người dân xung quanh.