Nhiều gốc cây bị trám kín xi măng

Theo người dân địa phương, ban đầu, cơ quan chủ quản đã xây bồn xung quanh gốc cây nhằm bảo vệ và tạo điều kiện cho cây phát triển. Tuy nhiên, sau đó có người tự ý xây bồn cao hơn rồi dùng xi măng trám kín phần đất quanh gốc cây, có dấu hiệu nhằm tận dụng thêm diện tích vỉa hè cho mục đích riêng. Cây xanh đô thị không chỉ tạo bóng mát, điều hòa không khí mà còn góp phần cải thiện cảnh quan, mang lại môi trường sống trong lành cho người dân. Để phát triển tốt, bộ rễ cây cần có điều kiện tiếp xúc với đất, hấp thụ nước và trao đổi khí. Việc dùng xi măng bịt kín phần đất quanh gốc trong thời gian dài có thể cản trở quá trình này, khiến cây sinh trưởng kém, suy yếu theo thời gian.

Cây xanh trên đường Bình Long (P.Tây Thạnh), đoạn trước khu vực chung cư, bị trám xi măng Ảnh: NGỌC QUỲNH

Đáng nói, vỉa hè là không gian công cộng phục vụ người đi bộ, còn cây xanh là tài sản chung cần được bảo vệ và chăm sóc. Việc tự ý xây bồn, trám xi măng quanh gốc cây không chỉ ảnh hưởng sự phát triển của cây mà còn làm giảm diện tích đất thấm nước, đồng thời gây mất mỹ quan chung.

Người dân đề nghị cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý tình trạng trên; đồng thời yêu cầu khôi phục khoảng đất thông thoáng quanh gốc cây, bảo đảm điều kiện sinh trưởng cho cây xanh. Qua đó, góp phần bảo vệ mảng xanh đô thị, giữ gìn mỹ quan và nâng cao ý thức cộng đồng trong việc sử dụng, bảo vệ không gian công cộng.