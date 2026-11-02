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    Lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để buôn bán

    Trương Thuận
    Trương Thuận

    Trên đường C5, đoạn trước Trường THCS Lê Lợi và Trường THPT Tây Thạnh (P.Tây Thạnh, TP.HCM) đang diễn ra tình trạng buôn bán lấn chiếm vỉa hè, lòng đường tràn lan, gây mất trật tự, cản trở giao thông và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người đi đường.

    Theo ghi nhận, nhiều người tụ tập buôn bán trước cổng các trường học và khu vực lân cận, bày biện hàng hóa lộn xộn. Một số người sử dụng xe đẩy ba bánh chở đầy hàng, dựng dù lớn để bán hàng rong, chiếm dụng vỉa hè và cả lòng đường. Người đi bộ buộc phải di chuyển xuống lòng đường, trong khi nhiều xe máy bất ngờ dừng lại mua hàng, cản trở các phương tiện lưu thông. Bên cạnh đó, tình trạng sử dụng loa liên tục rao bán hàng hóa còn gây ồn ào, ảnh hưởng sinh hoạt của người dân và mỹ quan đô thị.

    Lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để buôn bán- Ảnh 1.

    Buôn bán tràn lan trên đường C5, đoạn trước Trường THCS Lê Lợi và Trường THPT Tây Thạnh (P.Tây Thạnh, TP.HCM)

    Ảnh: Trương Thuận

    Tương tự, trên đường An Dương Vương, đoạn trước cổng Trường ĐH Sài Gòn (P.Chợ Quán, TP.HCM), nhiều người chiếm dụng vỉa hè, lòng đường để buôn bán. Xe đẩy chở hàng, dù che được dựng san sát, khiến lối đi bị thu hẹp, gây khó khăn cho người dân và sinh viên qua lại.

    Lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để buôn bán- Ảnh 2.

    Vỉa hè đường An Dương Vương, đoạn trước cổng Trường ĐH Sài Gòn, (P.Chợ Quán) bị chiếm dụng

    Ảnh: Trương Thuận

    Đề nghị cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, đồng thời duy trì kiểm tra thường xuyên nhằm lập lại trật tự vỉa hè, lòng đường, bảo đảm an toàn giao thông và môi trường đô thị văn minh, thông thoáng.

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