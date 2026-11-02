Lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để buôn bán

Theo ghi nhận, nhiều người tụ tập buôn bán trước cổng các trường học và khu vực lân cận, bày biện hàng hóa lộn xộn. Một số người sử dụng xe đẩy ba bánh chở đầy hàng, dựng dù lớn để bán hàng rong, chiếm dụng vỉa hè và cả lòng đường. Người đi bộ buộc phải di chuyển xuống lòng đường, trong khi nhiều xe máy bất ngờ dừng lại mua hàng, cản trở các phương tiện lưu thông. Bên cạnh đó, tình trạng sử dụng loa liên tục rao bán hàng hóa còn gây ồn ào, ảnh hưởng sinh hoạt của người dân và mỹ quan đô thị.

Buôn bán tràn lan trên đường C5, đoạn trước Trường THCS Lê Lợi và Trường THPT Tây Thạnh (P.Tây Thạnh, TP.HCM) Ảnh: Trương Thuận

Tương tự, trên đường An Dương Vương, đoạn trước cổng Trường ĐH Sài Gòn (P.Chợ Quán, TP.HCM), nhiều người chiếm dụng vỉa hè, lòng đường để buôn bán. Xe đẩy chở hàng, dù che được dựng san sát, khiến lối đi bị thu hẹp, gây khó khăn cho người dân và sinh viên qua lại.

Vỉa hè đường An Dương Vương, đoạn trước cổng Trường ĐH Sài Gòn, (P.Chợ Quán) bị chiếm dụng Ảnh: Trương Thuận

Đề nghị cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, đồng thời duy trì kiểm tra thường xuyên nhằm lập lại trật tự vỉa hè, lòng đường, bảo đảm an toàn giao thông và môi trường đô thị văn minh, thông thoáng.