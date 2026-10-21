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    Lấn chiếm đường để buôn bán và làm bãi giữ xe

    Như Thảo
    Như Thảo

    Thời gian gần đây, trên các tuyến đường Phạm Hữu Chí - Triệu Quang Phục (P.Chợ Lớn, TP.HCM), tình trạng hàng quán và các điểm giữ xe 2 bánh lấn chiếm vỉa hè, lòng đường diễn ra tràn lan, gây cản trở giao thông và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.

    Lấn chiếm đường để buôn bán và làm bãi giữ xe- Ảnh 1.

    Buôn bán và giữ xe 2 bánh để tràn lan tại giao lộ Triệu Quang Phục - Phạm Hữu Chí, P.Chợ Lớn

    Ảnh: NHƯ THẢO

    Tại khu vực phía sau cổng Bệnh viện Hùng Vương và Bệnh viện Chợ Rẫy, nhất là đoạn giao lộ Triệu Quang Phục - Bà Triệu và đường Phạm Hữu Chí, nhiều người buôn bán hàng rong tự ý dừng đỗ, bày bán đồ ăn, thức uống và các loại hàng hóa, đồng thời nhận giữ xe máy chiếm gần hết vỉa hè, khiến người đi bộ phải len lỏi qua các hàng quán hoặc đi xuống lòng đường, rất nguy hiểm khi lưu lượng phương tiện qua lại đông đúc.

    Lấn chiếm đường để buôn bán và làm bãi giữ xe- Ảnh 2.

    Buôn bán và giữ xe 2 bánh để tràn lan tại giao lộ Triệu Quang Phục - Phạm Hữu Chí, P.Chợ Lớn

    Ảnh: NHƯ THẢO

    Tình trạng tương tự tại hẻm 828 Sư Vạn Hạnh (P.Hòa Hưng, TP.HCM), khu vực gần Trường ĐH Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM. Do có đông sinh viên và người dân qua lại, nhiều hàng quán tập trung buôn bán, để xe máy, thậm chí cả ô tô, lấn chiếm vỉa hè và lòng đường.

    Lấn chiếm đường để buôn bán và làm bãi giữ xe- Ảnh 3.

    Buôn bán tại hẻm 828 Sư Vạn Hạnh, P.Hòa Hưng, gây cản trở giao thông

    Ảnh: NHƯ THẢO

    Anh Vũ Hoàng Minh, ngụ hẻm 828 Sư Vạn Hạnh, bức xúc cho biết vào sáng sớm và buổi trưa, hàng rong bán bánh mì, cà phê, đồ ăn vặt tập trung đông đúc. Xe máy đậu kín trước các quán, tràn xuống lòng đường, khiến không gian lưu thông ngày càng thu hẹp. Tình trạng này đã kéo dài nhiều năm nhưng chưa được giải quyết triệt để, gây không ít phiền toái cho người dân.

    Đề nghị cơ quan chức năng tăng cường xử lý nghiêm các trường hợp buôn bán, giữ xe trái phép, lấn chiếm vỉa hè, lòng đường; đồng thời duy trì kiểm tra thường xuyên nhằm lập lại trật tự đô thị, bảo đảm an toàn giao thông và trả lại lối đi thông thoáng cho người đi bộ.

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