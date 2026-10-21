Lấn chiếm đường để buôn bán và làm bãi giữ xe

Buôn bán và giữ xe 2 bánh để tràn lan tại giao lộ Triệu Quang Phục - Phạm Hữu Chí, P.Chợ Lớn Ảnh: NHƯ THẢO

Tại khu vực phía sau cổng Bệnh viện Hùng Vương và Bệnh viện Chợ Rẫy, nhất là đoạn giao lộ Triệu Quang Phục - Bà Triệu và đường Phạm Hữu Chí, nhiều người buôn bán hàng rong tự ý dừng đỗ, bày bán đồ ăn, thức uống và các loại hàng hóa, đồng thời nhận giữ xe máy chiếm gần hết vỉa hè, khiến người đi bộ phải len lỏi qua các hàng quán hoặc đi xuống lòng đường, rất nguy hiểm khi lưu lượng phương tiện qua lại đông đúc.

Buôn bán và giữ xe 2 bánh để tràn lan tại giao lộ Triệu Quang Phục - Phạm Hữu Chí, P.Chợ Lớn Ảnh: NHƯ THẢO

Tình trạng tương tự tại hẻm 828 Sư Vạn Hạnh (P.Hòa Hưng, TP.HCM), khu vực gần Trường ĐH Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM. Do có đông sinh viên và người dân qua lại, nhiều hàng quán tập trung buôn bán, để xe máy, thậm chí cả ô tô, lấn chiếm vỉa hè và lòng đường.

Buôn bán tại hẻm 828 Sư Vạn Hạnh, P.Hòa Hưng, gây cản trở giao thông Ảnh: NHƯ THẢO

Anh Vũ Hoàng Minh, ngụ hẻm 828 Sư Vạn Hạnh, bức xúc cho biết vào sáng sớm và buổi trưa, hàng rong bán bánh mì, cà phê, đồ ăn vặt tập trung đông đúc. Xe máy đậu kín trước các quán, tràn xuống lòng đường, khiến không gian lưu thông ngày càng thu hẹp. Tình trạng này đã kéo dài nhiều năm nhưng chưa được giải quyết triệt để, gây không ít phiền toái cho người dân.

Đề nghị cơ quan chức năng tăng cường xử lý nghiêm các trường hợp buôn bán, giữ xe trái phép, lấn chiếm vỉa hè, lòng đường; đồng thời duy trì kiểm tra thường xuyên nhằm lập lại trật tự đô thị, bảo đảm an toàn giao thông và trả lại lối đi thông thoáng cho người đi bộ.