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    Có biển cấm, xe vẫn đậu chiếm đường

    Trương Thuận
    Trương Thuận

    Trên đường Đặng Văn Sâm (P.Tân Sơn Hòa, TP.HCM), dù cơ quan chức năng đã đặt biển cấm đậu xe, tình trạng ô tô, xe tải dừng đậu tràn lan vẫn diễn ra, gây cản trở giao thông và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.

    Nhiều xe đậu thành hàng dài bên phải làn đường dành cho xe thô sơ, xe 2 bánh, buộc người đi xe máy phải lấn sang làn ô tô để lưu thông. Bên cạnh đó, việc các xe ra vào, lùi đột ngột hoặc mở cửa bất cẩn cũng gây nguy hiểm cho người đi đường. Người dân địa phương cho biết tại khu vực này từng xảy ra nhiều vụ va quệt liên quan đến tình trạng dừng đậu xe. Vào giờ cao điểm, giao thông càng trở nên lộn xộn.

    Có biển cấm, xe vẫn đậu chiếm đường- Ảnh 1.

    Xe tải, ô tô dừng, đậu tràn lan trên đường Đặng Văn Sâm, P.Tân Sơn Hòa

    ẢNH: TRƯƠNG THUẬN

    Tình trạng tương tự cũng diễn ra trên đường Ngô Gia Tự (P.An Đông, TP.HCM), dù đầu đường đã có biển cấm đậu xe. Theo anh Lê Văn Tài, người dân sống trên đường Ngô Gia Tự, xe khách thường xuyên đậu tại đây, nhất là vào buổi trưa, khiến xe máy khó lưu thông, đồng thời che khuất tầm nhìn của hành khách tại điểm chờ xe buýt. Một số tài xế bật đèn xi nhan để dừng đậu trên đường, khiến người đi xe máy từ hướng đường Hùng Vương rẽ phải vào Ngô Gia Tự phải lấn sang làn ô tô. Việc xe khách ra vào, lùi bất ngờ còn khiến nhiều người phải thắng gấp để tránh va chạm.

    Có biển cấm, xe vẫn đậu chiếm đường- Ảnh 2.

    Xe khách, ô tô... dừng, đậu lấn chiếm trên đường Ngô Gia Tự, P.An Đông, cản trở giao thông

    ẢNH: TRƯƠNG THUẬN

    Để bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, đề nghị cơ quan chức năng tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định dừng, đỗ xe tại 2 tuyến đường trên.


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    Cấm đậu xe biển cấm Lấn chiếm đường Cản trở giao thông

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