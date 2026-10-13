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    Thi công quá lâu, người dân đi lại khó khăn

    Ngọc Quỳnh
    Ngọc Quỳnh
    Mỗi lần đi qua đường cư xá Phú Lâm D, đoạn trước cổng Trường mầm non Rạng Đông 10 (P.Bình Phú, TP.HCM), nhiều người bức xúc trước tình trạng công trình lắp đặt hệ thống cống thoát nước và nâng cấp đường thi công kéo dài, không đồng bộ, gây khó khăn cho việc đi lại.

    Qua ghi nhận, mặt đường bị đào xới trong thời gian dài nhưng chưa được hoàn trả, khiến việc đi lại, phương tiện ra vào nhà của người dân gặp nhiều khó khăn. Tại công trình, đất đá, bệ bê tông để ngổn ngang; một số hố ga cao hơn mặt đường, nhiều đoạn đá lởm chởm. Những ngày mưa, đất đá bị nước cuốn tạo thành các đoạn sình lầy, nước ngập che khuất ổ gà, tiềm ẩn nguy cơ trượt ngã đối với người đi xe máy. Đáng lo hơn, đây là khu vực trước trường mầm non, thường có đông phụ huynh đưa đón trẻ, nên tình trạng trên càng gây bất tiện và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

    Thi công quá lâu, người dân đi lại khó khăn - Ảnh 1.

    Đường cư xá Phú Lâm D, đoạn trước cổng Trường mầm non Rạng Đông 10 (P.Bình Phú), nước ngập che khuất ổ gà, gây nguy hiểm

    ẢNH: NGỌC QUỲNH

    Thi công quá lâu, người dân đi lại khó khăn - Ảnh 2.

    Tại công trình, đất đá, bệ bê tông để ngổn ngang

    ẢNH: NGỌC QUỲNH

    Người dân mong đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn trả mặt đường và thu dọn vật liệu, bảo đảm an toàn giao thông, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại và ổn định cuộc sống.

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