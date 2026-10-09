Kiểm soát nguy cơ phát sinh điểm ngập khi thi công

Tại buổi họp báo về kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.HCM chiều 8.10, ông Nguyễn Hoàng Anh Dũng, Phó giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TP.HCM, trả lời câu hỏi của báo chí về việc thi công dự án hạ tầng có làm phát sinh điểm ngập mới ở TP.HCM hay không.

Ông Dũng cho biết thi công hạ tầng kỹ thuật có thể ảnh hưởng đến hệ thống thoát nước. Vì vậy, trong quá trình triển khai dự án, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TP.HCM và các đơn vị liên quan luôn đề ra giải pháp kiểm soát.

Các giải pháp này được tư vấn giám sát và lực lượng trực tiếp tham gia dự án của ban theo dõi, nhằm hạn chế việc phát sinh điểm ngập mới trong quá trình thi công.

Buổi họp báo về kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.HCM vào chiều 8.10 ẢNH: NGUYỄN ANH

Tuy nhiên, thực tế cũng có những yếu tố bất lợi về thời tiết khiến việc ứng phó gặp khó khăn. "Có những thay đổi bất lợi về mặt thời tiết chúng ta cũng không trở tay kịp", ông Dũng nói.

Ông Dũng cho rằng, khách quan có một số yếu tố ảnh hưởng nên không phải hoàn toàn do thi công dự án mà gây ngập. Dù vậy, vấn đề thi công dự án gây ảnh hưởng đến thoát nước, làm phát sinh ngập vẫn được ban chú trọng và yêu cầu các đơn vị liên quan thực hiện kiểm soát.

3 điểm nghẽn ảnh hưởng tiến độ dự án chống ngập

Theo ông Dũng, các dự án thoát nước, hạ tầng kỹ thuật do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TP.HCM thực hiện thời gian qua chịu tác động bởi nhiều yếu tố. Trong đó, thời tiết là một trong những khó khăn lớn.

"Khi thi công các dự án thoát nước, hạ tầng kỹ thuật, các yếu tố như mưa, triều cường cũng ảnh hưởng đến tiến độ dự án", ông Dũng nói.

Điểm nghẽn thứ hai được ông Dũng nhắc đến là việc thu xếp nguồn vốn. Nhu cầu đầu tư hạ tầng kỹ thuật của TP.HCM rất lớn nên cần nhiều nguồn vốn khác nhau.

Tuy nhiên, mỗi nguồn vốn lại có quy định riêng và do các cơ quan khác nhau thực hiện. Vì vậy, trong quá trình triển khai, việc đồng bộ giữa các nguồn vốn đôi khi chưa thể thực hiện cùng lúc.

Ông Nguyễn Hoàng Anh Dũng, Phó giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TP.HCM ẢNH: NGUYỄN ANH

Về tính đồng bộ giữa các dự án, đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị cho biết khi nghiên cứu hạ tầng thoát nước, các đơn vị chuyên môn luôn phân vùng theo lưu vực để đề xuất giải pháp thực hiện đồng bộ cho cả khu vực.

Dù vậy, một lưu vực thường gồm nhiều hạng mục khác nhau. Việc triển khai trên thực tế còn phụ thuộc vào cơ quan điều phối chung và nhiều chủ đầu tư cùng tham gia. "Ban là một trong những chủ đầu tư của các hạng mục trong lưu vực, chứ không phải đơn vị làm tất cả mọi việc về thoát nước của lưu vực đó", ông Dũng nêu.

Về kiểm chứng hiệu quả sau đầu tư, theo ông, khi lập dự án, mỗi công trình đều có mục tiêu và hiệu quả cụ thể. Với dự án thoát nước, đó là yêu cầu thoát nước cho lưu vực hoặc tiểu lưu vực nhất định. Ngoài ra, nhiều dự án còn gắn với mục tiêu chỉnh trang đô thị.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị, các tiêu chí được đặt ra từ giai đoạn lập dự án và trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt sẽ là cơ sở để kiểm tra, đánh giá hiệu quả sau khi dự án hoàn thành.