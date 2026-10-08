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    TP.HCM: Nỗi lo khi đi qua những 'ổ gà, ổ voi'

    Như Thảo
    Như Thảo

    Mỗi lần lưu thông qua tuyến đường Tân Thới Nhất 05 nối liền với hẻm 2077 Lê Đức Anh (P. Đông Hưng Thuận, TP.HCM), người dân không khỏi lo lắng bởi mặt đường đã xuống cấp trầm trọng.

    Theo ghi nhận, do thiếu hệ thống cống thoát nước cùng mật độ xe tải, ô tô qua lại dày đặc, lòng đường này ngày càng hư hỏng nặng. Nhựa đường bong tróc từng mảng, đá lởm chởm cùng hố sâu đọng lại mà chưa từng được dặm vá, sửa chữa. Ngày mưa hay đêm tối, các "ổ gà", "ổ voi" biến thành những cái bẫy chìm ngập nước, người đi xe máy rất dễ trượt bánh, té ngã.

    TP.HCM: Nỗi lo khi đi qua những 'ổ gà, ổ voi'- Ảnh 1.

    Đường Tân Thới Nhất 05 nối với hẻm 2077 Lê Đức Anh bị trũng thấp, đọng nước

    Ảnh: Như Thảo

    Chung cảnh ngộ, đường TK08 thuộc khu dân cư Hoàng Hải (xã Bà Điểm, TP.HCM) cũng trong tình trạng "xuống cấp không phanh". Rất nhiều vị trí trên tuyến đường xuất hiện chỗ trũng, lởm chởm đất đá và dày đặc "ổ gà" do lượng xe tải, xe chở hàng qua lại liên tục. Bụi bặm từ mặt đường bong tróc không chỉ đe dọa an toàn của người đi xe máy mà còn ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt thường ngày của bà con sinh sống dọc tuyến đường.

    TP.HCM: Nỗi lo khi đi qua những 'ổ gà, ổ voi'- Ảnh 2.

    Mặt đường TK08 (xã Bà Điểm) bị bong tróc, trơ đất đá

    Ảnh: Như Thảo

    Người dân nơi đây mong các cơ quan chức năng sớm có kế hoạch kiểm tra, tu sửa và nâng cấp hai tuyến đường trên, mang lại sự yên tâm và an toàn cho cộng đồng khi tham gia giao thông.

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