Bày hàng mua bán tràn lan trên vỉa hè, lòng đường

Tại đây, một số người dùng xe đẩy ba bánh chất đầy hàng hóa, che dù lớn rồi dừng đỗ thành từng đoạn dài dưới lòng đường để bán hàng. Việc này khiến người đi bộ phải đi xuống lòng đường, trong khi nhiều người đi xe máy bất ngờ dừng lại mua hàng, dễ gây ùn ứ và tiềm ẩn nguy cơ va chạm. Một số người bán còn sử dụng loa công suất lớn để rao hàng, gây tiếng ồn, ảnh hưởng đến sinh hoạt của các hộ dân xung quanh.

Buôn bán tràn lan trên đường Xóm Vôi, P.Chợ Lớn gây ách tắc giao thông và nguy hiểm cho người đi bộ ẢNH: NGỌC QUỲNH

Tương tự, trên đường số 11 (P.Bình Hưng Hòa, TP.HCM), nhiều người tụ tập buôn bán, lấn chiếm lòng lề đường. Một số người còn xả rác xuống lòng kênh gần đó, dù khu vực này đã được đặt biển cấm đổ rác.

Đề nghị cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, nhắc nhở và xử lý nghiêm các trường hợp buôn bán lấn chiếm vỉa hè, lòng đường; đồng thời có biện pháp ngăn chặn tình trạng xả rác, góp phần bảo đảm trật tự đô thị, an toàn giao thông và vệ sinh môi trường tại các khu vực trên.