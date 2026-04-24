Buôn bán chiếm vỉa hè, lòng đường

Trên đường Nguyễn Văn Công, đoạn trước chung cư P.Hạnh Thông (P.3, Q.Gò Vấp cũ), TP.HCM, nhiều người buôn bán gia cầm lấn chiếm vỉa hè, lòng đường gây mất trật tự, ách tắc giao thông. Khu vực trước chung cư này có nhiều người bán gà, vịt, lấn chiếm vỉa hè và lòng đường, gây ồn ào, cản trở việc đi lại. Ngoài ra, tại đây còn diễn ra tình trạng giết mổ gà, vịt tại chỗ. Mùi hôi của phân, lông gia cầm gây mất vệ sinh, khó chịu cho người dân chung quanh và người đi đường. Bên cạnh đó, trước Trường ĐH Gia Định, nhiều xe thô sơ chất đầy hàng hóa, che dù to, đậu một đoạn dài, chiếm lòng đường để buôn bán hàng rong.

Mua bán gà vịt tràn lan trên đường Nguyễn Văn Công, đoạn trước chung cư P.Hạnh Thông, gây ô nhiễm và cản trở giao thông ẢNH: NGỌC QUỲNH

Bán rau, cá, nghêu, sò tại hẻm 272 Lê Văn Quới, P.Bình Hưng Hòa ẢNH: NGỌC QUỲNH

Tương tự, tại hẻm 272 Lê Văn Quới, P.Bình Hưng Hòa (trước đây thuộc Bình Hưng Hòa A, Q.Bình Tân), TP.HCM, xảy ra tình trạng nhiều người tụ tập buôn bán lấn chiếm đường. Hàng bày bán là rau, cá, nghêu, sò và các loại hải sản. Người bán còn xả nước thải ra đường, nước ứ đọng tại đoạn đèn tín hiệu giao thông, khiến người đi đường khi dừng lại trước đèn tín hiệu giao thông dẫm lên nước dơ, vô cùng khó chịu; ai cũng lắc đầu chán nản bởi cảnh tượng trên diễn ra suốt nhiều năm nay.