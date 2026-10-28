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    Lấn chiếm đường làm điểm rửa xe

    Trương Thuận
    Trương Thuận

    Nhiều người lưu thông qua đường Nguyễn Văn Tố và đường số 2 (P.Phú Thọ Hòa, TP.HCM) vô cùng bức xúc trước tình trạng tiệm rửa xe, giữ ô tô tại số 52 Nguyễn Văn Tố lấn chiếm vỉa hè và lòng đường.

    Nhiều ô tô đậu tràn lan trên vỉa hè, dọc lòng đường, ngay cả tại các khúc cua, khiến mặt đường bị thu hẹp, cản trở tầm nhìn và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

    Lấn chiếm đường làm điểm rửa xe- Ảnh 1.

    Tiệm rửa xe, giữ ô tô tại số 52 Nguyễn Văn Tố, P.Phú Thọ Hòa

    ẢNH: TRƯƠNG THUẬN

    Theo ghi nhận, ô tô đậu chiếm một phần làn đường dành cho xe máy, khiến các phương tiện lưu thông qua khu vực này gặp nhiều khó khăn. Người đi xe máy phải luồn lách, tránh xe đang đậu, thậm chí buộc phải di chuyển sang làn đường dành cho ô tô. Đáng lo ngại, xe đậu tại các khúc cua che khuất tầm nhìn, khiến người điều khiển phương tiện khó quan sát xe đi ngược chiều, dễ xảy ra va chạm, nhất là vào giờ cao điểm khi lượng phương tiện qua lại đông đúc.

    Lấn chiếm đường làm điểm rửa xe- Ảnh 2.

    Tiệm rửa xe gần điểm dừng chờ xe buýt trước nhà số 100 Chế Lan Viên, P.Tây Thạnh, gây khó khăn cho việc đi lại

    ẢNH: TRƯƠNG THUẬN

    Tương tự, tiệm rửa xe gần điểm dừng chờ xe buýt trước nhà số 100 Chế Lan Viên (P.Tây Thạnh, TP.HCM) lấn chiếm vỉa hè gây nhiều bất tiện. Nhiều phương tiện đậu kín khu vực này, khiến hành khách không còn chỗ đứng chờ xe buýt, phải đứng cách xa điểm dừng. Xe buýt khi đến đón, trả khách cũng khó tấp vào lề đường, buộc phải dừng cách điểm chờ một đoạn, hành khách phải đi bộ ra lòng đường để lên xuống xe, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Bên cạnh đó, trong quá trình rửa xe, việc xịt nước áp lực mạnh ra khu vực xung quanh còn gây ảnh hưởng người đi đường.

    Đề nghị cơ quan chức năng kiểm tra, chấn chỉnh hoạt động rửa xe và giữ ô tô tại các địa điểm trên; xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm, đồng thời thường xuyên kiểm tra để trả lại vỉa hè cho người đi bộ, bảo đảm làn đường lưu thông thông thoáng và an toàn.

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