Nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dự lễ ký kết tại Trường ĐH An Giang

Sáng 9.11, tại An Giang, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Trường ĐH An Giang thuộc ĐH Quốc gia TP.HCM tổ chức ký kết quy chế phối hợp trong công tác biên soạn, biên tập, xuất bản, phát hành, nghiên cứu khoa học, tuyên truyền, phát triển văn hóa đọc. Về dự lễ có nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng; ông Lê Trung Hồ, Phó chủ tịch UBND tỉnh An Giang, lãnh đạo các ban, sở, ngành tỉnh An Giang; lãnh đạo một số học viện, trường đại học…

Nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tặng hoa chúc mừng lãnh đạo, giảng viên, nhân viên Trường ĐH An Giang nhân dịp Ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11 ẢNH: TRẦN NGỌC

Dịp này, nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tặng hoa chúc mừng lãnh đạo, giảng viên, nhân viên Trường ĐH An Giang nhân kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20.11).

Phát biểu tại buổi lễ, GS-TS Huỳnh Kỳ Phương Hạ, quyền Hiệu trưởng Trường ĐH An Giang, khẳng định việc kết nối hợp tác với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật có ý nghĩa đặc biệt, góp phần nâng cao chất lượng nghiên cứu, phát triển nguồn học liệu và lan tỏa các giá trị tri thức chính thống, lý luận chính trị tới tập thể giảng viên, sinh viên toàn trường.

Hai đơn vị sẽ triển khai phối hợp toàn diện trên 4 trụ cột cốt lõi về công tác xuất bản gồm: biên soạn, xuất bản các công trình nghiên cứu, giáo trình, tài liệu tham khảo, kỷ yếu khoa học; phát hành và phát triển học liệu số; nghiên cứu khoa học và các hoạt động giao lưu, phục vụ cộng đồng.

Lãnh đạo Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật ký kết phối hợp với Trường ĐH An Giang trong lĩnh vực nghiên cứu, xuất bản ẢNH: TRẦN NGỌC

PGS-TS Vũ Trọng Lâm, Giám đốc - Tổng biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, cho biết nhà xuất bản đã mở rộng các chương trình phối hợp công tác với nhiều trường đại học, thông qua việc ký kết hợp tác, mối quan hệ giữa hai đơn vị sẽ ngày càng đi vào chiều sâu, đạt kết quả thiết thực và bền vững. Từ đó, phát huy thế mạnh của mỗi bên, cùng hướng tới mục tiêu chung là phát triển tri thức, nâng cao chất lượng nghiên cứu, đào tạo và phục vụ sự nghiệp phát triển đất nước.

Nhân dịp này, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật trao tặng Trường ĐH An Giang "Tủ sách Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng" và "Tủ sách Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" cùng nhiều ấn phẩm lý luận, chính trị có giá trị phục vụ công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học của trường.

Sinh viên Trường ĐH An Giang đọc sách tại Tủ sách Lý luận, chính trị ẢNH: TRẦN NGỌC

Cũng trong khuôn khổ chương trình của lễ ký kết, Trường ĐH Công nghệ giao thông vận tải đã trao tặng 10 suất học bổng tiến sĩ với kinh phí hỗ trợ tối đa 5 tỉ đồng cho lực lượng giảng viên Trường ĐH An Giang nhằm hỗ trợ nâng cao trình độ chuyên môn.