Vườn quốc gia U Minh Hạ cho thuê môi trường rừng 29 năm để làm du lịch

Ngày 15.11, tin từ Vườn quốc gia U Minh Hạ (Cà Mau), đơn vị này đã có thông báo mời tổ chức, cá nhân đăng ký thuê môi trường rừng trong 29 năm để kinh doanh du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí.

Theo thông báo, đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí có quy mô 1.318,5 ha trên địa bàn 2 xã Đá Bạc và Khánh An. Đề án bố trí 6 khu chức năng, trong đó khu đón tiếp du khách rộng 4,6 ha sẽ do vườn tự thực hiện hoặc liên kết.

Vườn quốc gia U Minh Hạ cho thuê môi trường rừng để làm du lịch ẢNH: G.B

Trong tổng diện tích quy hoạch, 743,6 ha thuộc phân khu dịch vụ hành chính và 574,9 ha nằm trong phân khu phục hồi sinh thái. Khu du lịch sinh thái rộng nhất với 1.191,3 ha, gồm 616,4 ha ở phân khu dịch vụ hành chính và 574,9 ha ở phân khu phục hồi sinh thái.

Phân khu dịch vụ hành chính còn bố trí 45 ha cho vườn sưu tập động, thực vật và vườn dược liệu theo mô hình safari kết hợp vườn và thú, 15 ha để tái hiện làng rừng và các làng nghề truyền thống, 40 ha làm khu nghỉ dưỡng và 22,6 ha để trồng cây lưu niệm.

Khu đón tiếp du khách nằm trong phân khu dịch vụ hành chính và một phần khu hành chính, có trung tâm bảo tồn đa dạng sinh học và du lịch sinh thái với phòng trưng bày mẫu vật và trung tâm cứu hộ động vật hoang dã.

Tại xã Đá Bạc, phạm vi đề án gồm khu hành chính và các tiểu khu 5, 6 thuộc phân khu dịch vụ hành chính.

Tại xã Khánh An, đề án triển khai ở các khoảnh 3 đến 6 của tiểu khu 76 và tiểu khu 77 thuộc phân khu dịch vụ hành chính, cùng các khoảnh 3 đến 6 của tiểu khu 70 và khoảnh 3 của tiểu khu 73 thuộc phân khu phục hồi sinh thái.

Vườn quốc gia U Minh Hạ có tổng diện tích 8.527,8 ha, là một trong 36 vườn quốc gia của cả nước, đồng thời là 1 trong 2 khu vực rừng đầm lầy than bùn quan trọng còn lại ở Việt Nam.

Vườn cũng là 1 trong 3 vùng lõi của Khu dự trữ sinh quyển thế giới Mũi Cà Mau được UNESCO công nhận. Đây là vùng đất ngập nước giàu tiềm năng phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và giải trí của Cà Mau.