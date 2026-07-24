Khoanh vùng 860 ha rừng Vườn quốc gia U Minh Hạ có dấu hiệu suy thoái

Ngày 24.7, theo nguồn tin của PV Thanh Niên, ông Lê Văn Sử, Phó chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, đã ký báo cáo chi tiết về rà soát tình hình cây rừng bị suy thoái, suy kiệt, chết, gãy, ngã đổ tại Vườn quốc gia U Minh Hạ.

Theo báo cáo, từ phản ánh ban đầu về khoảng 200 - 300 ha rừng tràm có dấu hiệu suy kiệt, kết quả kiểm tra của tỉnh Cà Mau đã khoanh vùng gần 860 ha rừng tại Vườn quốc gia U Minh Hạ có biểu hiện hoặc nguy cơ suy thoái. Dù vậy, UBND tỉnh khẳng định đây mới là kết quả khoanh vùng ban đầu và chưa đủ cơ sở khoa học để xác định chế độ quản lý nước là nguyên nhân duy nhất hoặc nguyên nhân chính gây ra hiện tượng cây rừng suy kiệt, chết, gãy và ngã đổ.

Cà Mau khoanh vùng gần 860 ha rừng tại Vườn quốc gia U Minh Hạ có biểu hiện hoặc nguy cơ suy thoái ẢNH: G.B

Khoảng 300 ha rừng tự nhiên tại phân khu bảo vệ nghiêm ngặt được ghi nhận có biểu hiện suy thoái rõ rệt. Ngoài ra, khoảng 467 ha, gồm 284 ha rừng tự nhiên và 183 ha rừng trồng, được xác định có dấu hiệu hoặc nguy cơ suy thoái. Tại phân khu phục hồi sinh thái, khoảng 92 ha rừng tự nhiên có biểu hiện suy thoái và cần tiếp tục điều tra để xác định mức độ.

UBND tỉnh lưu ý các số liệu này chỉ phản ánh kết quả khoanh vùng bước đầu, chưa phản ánh đầy đủ hiện trạng và mức độ suy thoái của từng khu vực.

Nhưng địa phương cho biết chưa đủ cơ sở khoa học để xác định nguyên nhân chính ẢNH: G.B

Báo cáo cũng cho biết, phản ánh của báo chí là thông tin cần được tiếp thu, kiểm tra, xác minh nghiêm túc, đồng thời là cơ sở để địa phương tiếp tục rà soát một vấn đề đã được quan tâm từ trước. Thực tế, ngay từ năm 2025, sau khi ghi nhận hiện tượng cây tràm chết tại tiểu khu 75, UBND tỉnh đã chỉ đạo nghiên cứu để xác định nguyên nhân.

Kết quả đối với điểm nghiên cứu này cho thấy tình trạng ngập sâu, ngập kéo dài, điều kiện lập địa bất lợi là nguyên nhân chính, trong khi nấm và mọt được xác định là tác nhân thứ cấp. Tuy nhiên, UBND tỉnh nhấn mạnh kết quả này chỉ áp dụng đối với điểm nghiên cứu, không đại diện cho toàn bộ diện tích được khoanh vùng năm 2026.

Trước thực trạng cây rừng bị suy thoái, Vườn quốc gia U Minh Hạ đề xuất mời các chuyên gia, nhà khoa học đánh giá nguyên nhân suy thoái rừng để làm cơ sở xây dựng giải pháp phục hồi ẢNH: G.B

Đối với diện tích rà soát năm 2026, UBND tỉnh cho biết hiện chưa có hệ thống ô mẫu đủ đại diện và chuỗi quan trắc liên tục để đánh giá toàn diện. Vì vậy, chưa đủ cơ sở khoa học để xác định chế độ quản lý nước là nguyên nhân duy nhất hoặc nguyên nhân chính.

Tuy nhiên, báo cáo cũng nêu chưa thể loại trừ khả năng tình trạng ngập sâu, ngập kéo dài và việc điều tiết nước chưa phù hợp theo từng vùng địa hình, đơn vị thủy văn có ảnh hưởng đến sinh trưởng của cây rừng tại một số khu vực thuộc Vườn quốc gia U Minh Hạ.

Như Thanh Niên đã thông tin, Vườn quốc gia U Minh Hạ có báo cáo gửi Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh Cà Mau cùng các cơ quan chức năng về thực trạng diện tích rừng bị suy thoái và có dấu hiệu suy kiệt.

Tốc độ suy thoái kéo dài trong nhiều năm qua khiến diện tích ừng tràm thuộc Vườn quốc gia U Minh Hạ bị suy kiệt tăng theo từng năm ẢNH: G.B

Cụ thể, tại phân khu bảo vệ nghiêm ngặt có khoảng 300 ha rừng bị suy thoái và khoảng 467 ha có dấu hiệu suy kiệt. Tại phân khu phục hồi sinh thái, diện tích rừng tự nhiên bị suy thoái khoảng 92,33 ha. Như vây, tổng diện tích rừng bị suy thoái và có dấu hiệu suy kiệt tại Vườn quốc gia U Minh Hạ hiện gần 860 ha.

Trước thực trạng trên, Vườn quốc gia U Minh Hạ đề xuất cơ quan có thẩm quyền xem xét cho phép mời các nhà khoa học, chuyên gia đầu ngành tổ chức hội thảo nghiên cứu, đánh giá nguyên nhân suy thoái rừng để làm cơ sở xây dựng các giải pháp lâm sinh phù hợp.