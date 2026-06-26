Cà Mau mời giới khoa học tìm nguyên nhân rừng U Minh Hạ bị suy thoái

Liên quan hàng trăm héc ta rừng vùng lõi tại Vườn quốc gia U Minh Hạ (xã Đá Bạc, tỉnh Cà Mau) bị suy giảm, ngày 26.6, tin từ Sở Nông nghiệp - Môi trường tỉnh Cà Mau cho biết, sở đã đề nghị UBND tỉnh chấp thuận chủ trương để Vườn quốc gia U Minh Hạ phối hợp Trường đại học Nông Lâm TP.HCM và đơn vị tài trợ thực hiện nghiên cứu khoa học về bảo tồn, phục hồi hệ sinh thái đất ngập nước tại Vườn quốc gia U Minh Hạ.

Cà Mau mời giới khoa học tìm nguyên nhân 860 ha rừng U Minh Hạ suy thoái ẢNH: G.B

Theo đề xuất, nội dung nghiên cứu gồm khảo sát hiện trạng hệ sinh thái rừng tràm trên đất than bùn; thu thập dữ liệu về đất, nước, vi sinh vật; đánh giá sức khỏe hệ sinh thái và đề xuất các giải pháp phục hồi dựa trên nguồn tài nguyên đa dạng sinh học bản địa.

Theo Sở Nông nghiệp - Môi trường tỉnh Cà Mau, kết quả nghiên cứu được kỳ vọng sẽ bổ sung cơ sở khoa học phục vụ công tác theo dõi, đánh giá diễn biến hệ sinh thái, nhận diện sớm các nguy cơ suy thoái và đề xuất các giải pháp quản lý, phục hồi hệ sinh thái rừng tràm tại Vườn quốc gia U Minh Hạ theo hướng bền vững.

Ông Lê Thanh Dũng, Phó giám đốc Vườn quốc gia U Minh Hạ, cho biết hiện Phân khu bảo vệ nghiêm ngặt của vườn có khoảng 300 ha rừng bị suy thoái và khoảng 467 ha có dấu hiệu suy kiệt.

Theo nhận định ban đầu của Vườn quốc gia U Minh Hạ, cây tràm đã quá tuổi thành thục, nhiều cây già cỗi dẫn đến bị chết. Bên cạnh đó, cây rừng bị ngập nước trong thời gian dài do giữ nước phục vụ công tác phòng cháy, chữa cháy rừng, làm khả năng liên kết của đất không chặt chẽ, tầng đất than bùn bị trôi rửa, bộ rễ cây chủ yếu bám trên tầng than bùn, khiến cây dễ ngã đổ hơn so với các khu vực khác.

Gần 860 ha rừng bị suy thoái và có dấu hiệu suy kiệt tại Vườn quốc gia U Minh Hạ ẢNH: : G.B

Vườn quốc gia U Minh Hạ nhấn mạnh những nội dung trên mới là nhận định ban đầu, chưa phải kết luận chính thức của các nhà khoa học, đơn vị nghiên cứu. Việc triển khai nghiên cứu được kỳ vọng sẽ bổ sung cơ sở khoa học để theo dõi, đánh giá diễn biến hệ sinh thái, đồng thời phục vụ việc đề xuất các giải pháp quản lý, phục hồi rừng tràm theo hướng bền vững.

Cũng theo Vườn quốc gia U Minh Hạ, một khó khăn hiện nay là luật Lâm nghiệp năm 2017 và các nghị định có liên quan quy định phân khu bảo vệ nghiêm ngặt phải duy trì cấu trúc rừng tự nhiên, bảo đảm sự phát triển tự nhiên của rừng và hạn chế các tác động. Các hoạt động chủ yếu được thực hiện là bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng, nên việc triển khai các giải pháp phục hồi rừng gặp nhiều khó khăn.

Trước tình hình trên, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau đã chỉ đạo Vườn quốc gia U Minh Hạ và các đơn vị liên quan chủ động phối hợp với các viện, trường nghiên cứu chuyên sâu, đề xuất các giải pháp lâu dài nhằm bảo đảm hệ sinh thái rừng sinh trưởng, phát triển bền vững.

Như Thanh Niên đã thông tin, Vườn quốc gia U Minh Hạ đã có báo cáo gửi Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh Cà Mau cùng các cơ quan chức năng về thực trạng diện tích rừng bị suy thoái và có dấu hiệu suy kiệt.

Cụ thể, tại phân khu bảo vệ nghiêm ngặt có khoảng 300 ha rừng bị suy thoái và khoảng 467 ha có dấu hiệu suy kiệt. Tại phân khu phục hồi sinh thái, diện tích rừng tự nhiên bị suy thoái khoảng 92,33 ha. Như vây, tổng diện tích rừng bị suy thoái và có dấu hiệu suy kiệt tại Vườn quốc gia U Minh Hạ hiện gần 860 ha.

Trước thực trạng trên, Vườn quốc gia U Minh Hạ đề xuất cơ quan có thẩm quyền xem xét cho phép mời các nhà khoa học, chuyên gia đầu ngành tổ chức hội thảo nghiên cứu, đánh giá nguyên nhân suy thoái rừng để làm cơ sở xây dựng các giải pháp lâm sinh phù hợp.