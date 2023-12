Cà Mau: Có khoảng 40.214 ha đất than bùn với trữ lượng hơn 19,7 triệu m3

Ngày 30.12, tin từ Chi cục Kiểm lâm tỉnh Cà Mau cho hay, tỉnh này hiện có khoảng 40.214 ha diện tích đất than bùn, tập trung nhiều nhất tại Vườn Quốc gia U Minh Hạ với diện tích gần 9.000 ha, có độ sâu từ 0,1 - 1 m. Diện tích đất than bùn cũng được ghi nhận trên địa bàn 10 xã của 2 huyện U Minh và Trần Văn Thời.

Vườn Quốc gia U Minh Hạ với diện tích gần 9.000 ha, có độ sâu từ 0,1 - 1 m G.B

Trước đó, Cục Kiểm lâm Việt Nam cũng triển khai Dự án "Quản lý bền vững hệ sinh thái đất than bùn tại Vườn Quốc gia U Minh Hạ, tỉnh Cà Mau". Sau thời gian triển khai thực hiện dự án, nhóm chuyên gia đã tính toán, xác định được trữ lượng than bùn tại khu vực nghiên cứu có tổng trữ lượng than bùn trên 19,7 triệu m3. Dù vậy, diện tích đất than bùn đang suy giảm nhanh do nhiều nguyên nhân.

Nhóm nghiên cứu cũng đề xuất phục hồi lại hệ sinh thái rừng đầm lầy bằng các loài cây bản địa, cây tràm góp phần bảo tồn đa dạng sinh học trên đất than bùn tại phân khu phục hồi sinh thái Vườn Quốc gia U Minh Hạ. Cùng với đó là duy trì sự cân bằng sinh thái và tăng độ che phủ rừng, góp phần ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển dâng, bảo tồn hệ sinh thái rừng đầm lầy đất than bùn; tạo sinh cảnh cho các loài động vật và chim di cư…