Cà Mau thu ngân sách vượt 876 tỉ đồng so với dự toán

Ngày 30.12, tin từ Sở Tài chính tỉnh Cà Mau cho biết, tính đến ngày 29.12, tỉnh này thu ngân sách đạt trên 5.710 tỉ đồng, đạt 118%, vượt 876 tỉ đồng so với dự toán HĐND tỉnh giao.

Trong đó, thu nội địa 5.541 tỉ đồng, đạt 117%, vượt 820 tỉ đồng; thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu 169 tỉ đồng, đạt 150%, vượt 56 tỉ đồng so dự toán.

Về tổng chi ngân sách của tỉnh Cà Mau là 11.259 tỉ đồng, đạt 96% dự toán; trong đó chi đầu tư phát triển 2.291 tỉ đồng, đạt 87% kế hoạch, bằng 121% so cùng kỳ; chi thường xuyên 7.540 tỉ đồng, đạt 104% dự toán; chi từ nguồn vốn chương trình, mục tiêu 1.424 tỉ đồng, đạt 84% dự toán. Hiện, tỉnh Cà Mau vẫn còn một số khoản chi được phép kéo dài đến hết tháng 1.2024. Ước chi đến hết ngày 31.1.2024 là 11.653 tỉ đồng, đạt 99,13% dự toán.

Năm 2024, HĐND tỉnh quyết nghị thông qua tổng thu ngân sách nhà nước 5.336 tỉ đồng. Trong đó, thu nội địa 5.230 tỉ đồng và thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu 106 tỉ đồng. Tổng chi ngân sách địa phương 12.580 tỉ đồng.

Theo số liệu năm 2023, kinh tế - xã hội tỉnh Cà Mau đạt được nhiều kết quả tích cực. Cụ thể, tăng trưởng kinh tế ước đạt 45.471 tỉ đồng, tăng 7,83% so với năm 2022; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 8.207 tỉ đồng, vượt 10% kế hoạch; chỉ số công nghiệp ước tăng 6,5% so với cùng kỳ; tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 24.000 tỉ đồng, đạt kế hoạch, tăng 8,9% so với cùng kỳ…