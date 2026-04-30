U Minh Hạ quy hoạch 1.300 ha, nhắm đón hơn 300.000 khách mỗi năm

Ngày 30.4, tin từ Văn phòng UBND tỉnh Cà Mau, UBND tỉnh này vừa ban hành quyết định phê duyệt quy hoạch phân khu xây dựng Khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí Vườn Quốc gia U Minh Hạ tỷ lệ 1/2.000.

Theo quy hoạch, toàn bộ Vườn Quốc gia U Minh Hạ diện tích 8.527,8 ha, trong đó khu vực định hướng phát triển du lịch sinh thái đến năm 2030 là 1.318,5 ha, tập trung tại xã Đá Bạc và Khánh An. Riêng diện tích lập quy hoạch phân khu là 199,5 ha.

UBND tỉnh Cà Mau vừa ban hành quyết định phê duyệt quy hoạch phân khu xây dựng Khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí Vườn Quốc gia U Minh Hạ ẢNH: G.B

Quy hoạch đặt mục tiêu khai thác du lịch nhưng không tách rời nhiệm vụ bảo tồn hệ sinh thái rừng tràm và đa dạng sinh học; đồng thời yêu cầu giữ gìn cảnh quan, bảo vệ môi trường, đảm bảo hài hòa giữa khai thác và gìn giữ tài nguyên tự nhiên.

Về cấu trúc không gian, khu du lịch được chia thành nhiều phân khu chức năng, trong đó nổi bật là khu du lịch sinh thái gần 93 ha, khu nghỉ dưỡng hơn 54 ha, khu tái hiện làng rừng và làng nghề truyền thống, cùng các không gian chuyên đề như vườn dược liệu, công viên rừng chim, khu tham quan động vật. .

Mô hình lưu trú được thiết kế theo hai hướng, lưu trú bản địa gắn với trải nghiệm đời sống người dân vùng rừng và lưu trú cao cấp phục vụ nhu cầu nghỉ dưỡng chuyên biệt. Các công trình bị khống chế chiều cao tối đa 12 m, ưu tiên vật liệu thân thiện môi trường, hạn chế tác động đến sinh cảnh tự nhiên.

Quy hoạch kỳ vọng đến năm 20230 lượng khách du lịch đến tham quan nghỉ dưỡng và sử dụng các dịch vụ từ 800 - 1.000 lượt khách/ngày ẢNH: CTV

Về mục tiêu khai thác, quy hoạch đặt kỳ vọng đến năm 2030 khu vực này thu hút ít nhất 309.215 lượt khách, trong đó khách quốc tế chiếm tối thiểu 8%. Lượng khách mỗi ngày từ 800 1.000 lượt, với khoảng 28% khách lưu trú qua đêm.

Song song đó, hệ thống hạ tầng được thiết kế theo hướng "xanh hóa", kết hợp đa phương thức gồm đường bộ, đường thủy, đường đi bộ và xe điện nội khu. Các tuyến giao thông nội bộ sử dụng cầu gỗ, đường nổi, hạn chế can thiệp nền đất tự nhiên; điện chiếu sáng ưu tiên năng lượng mặt trời; nước thải và rác thải được xử lý tập trung theo tiêu chuẩn môi trường.

Quy hoạch Khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí Vườn Quốc gia U Minh Hạ cũng đặt trọng tâm vào yếu tố cộng đồng khi xác định phát triển du lịch phải tạo sinh kế cho người dân địa phương, đồng thời nâng cao ý thức bảo vệ rừng.