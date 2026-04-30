Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Du lịch Tin tức - Sự kiện

U Minh Hạ quy hoạch 1.300 ha, nhắm đón hơn 300.000 khách mỗi năm

Gia Bách
30/04/2026 16:40 GMT+7

Quy hoạch tỷ lệ 1/2.000 vừa được phê duyệt cho thấy tỉnh Cà Mau kỳ vọng lớn vào việc phát triển du lịch sinh thái tại U Minh Hạ với hơn 1.300 ha.

Ngày 30.4, tin từ Văn phòng UBND tỉnh Cà Mau, UBND tỉnh này vừa ban hành quyết định phê duyệt quy hoạch phân khu xây dựng Khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí Vườn Quốc gia U Minh Hạ tỷ lệ 1/2.000.

Theo quy hoạch, toàn bộ Vườn Quốc gia U Minh Hạ diện tích 8.527,8 ha, trong đó khu vực định hướng phát triển du lịch sinh thái đến năm 2030 là 1.318,5 ha, tập trung tại xã Đá Bạc và Khánh An. Riêng diện tích lập quy hoạch phân khu là 199,5 ha.

UBND tỉnh Cà Mau vừa ban hành quyết định phê duyệt quy hoạch phân khu xây dựng Khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí Vườn Quốc gia U Minh Hạ

Quy hoạch đặt mục tiêu khai thác du lịch nhưng không tách rời nhiệm vụ bảo tồn hệ sinh thái rừng tràm và đa dạng sinh học; đồng thời yêu cầu giữ gìn cảnh quan, bảo vệ môi trường, đảm bảo hài hòa giữa khai thác và gìn giữ tài nguyên tự nhiên.

Về cấu trúc không gian, khu du lịch được chia thành nhiều phân khu chức năng, trong đó nổi bật là khu du lịch sinh thái gần 93 ha, khu nghỉ dưỡng hơn 54 ha, khu tái hiện làng rừng và làng nghề truyền thống, cùng các không gian chuyên đề như vườn dược liệu, công viên rừng chim, khu tham quan động vật. .

Mô hình lưu trú được thiết kế theo hai hướng, lưu trú bản địa gắn với trải nghiệm đời sống người dân vùng rừng và lưu trú cao cấp phục vụ nhu cầu nghỉ dưỡng chuyên biệt. Các công trình bị khống chế chiều cao tối đa 12 m, ưu tiên vật liệu thân thiện môi trường, hạn chế tác động đến sinh cảnh tự nhiên.

Quy hoạch kỳ vọng đến năm 20230 lượng khách du lịch đến tham quan nghỉ dưỡng và sử dụng các dịch vụ từ 800 - 1.000 lượt khách/ngày

Về mục tiêu khai thác, quy hoạch đặt kỳ vọng đến năm 2030 khu vực này thu hút ít nhất 309.215 lượt khách, trong đó khách quốc tế chiếm tối thiểu 8%. Lượng khách mỗi ngày từ 800  1.000 lượt, với khoảng 28% khách lưu trú qua đêm.

Song song đó, hệ thống hạ tầng được thiết kế theo hướng "xanh hóa", kết hợp đa phương thức gồm đường bộ, đường thủy, đường đi bộ và xe điện nội khu. Các tuyến giao thông nội bộ sử dụng cầu gỗ, đường nổi, hạn chế can thiệp nền đất tự nhiên; điện chiếu sáng ưu tiên năng lượng mặt trời; nước thải và rác thải được xử lý tập trung theo tiêu chuẩn môi trường.

Quy hoạch Khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí Vườn Quốc gia U Minh Hạ cũng đặt trọng tâm vào yếu tố cộng đồng khi xác định phát triển du lịch phải tạo sinh kế cho người dân địa phương, đồng thời nâng cao ý thức bảo vệ rừng. 

Tin liên quan

Đưa cực Nam tổ quốc thành điểm đến quốc gia

Quy hoạch chung Khu du lịch Quốc gia Mũi Cà Mau đến năm 2050 vừa được UBND tỉnh Cà Mau phê duyệt, mở màn cho hành trình định hình lại không gian du lịch tại cực Nam Tổ quốc. Với tầm nhìn phát triển xanh và liên kết vùng mạnh mẽ, Đất Mũi được kỳ vọng trở thành trung tâm du lịch sinh thái – văn hóa – trải nghiệm độc đáo của ĐBSCL trong nhiều thập niên tới.

Khám phá thêm chủ đề

Vườn quốc gia U Minh Hạ du lịch bảo vệ rừng quy hoạch
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận