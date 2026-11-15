Kỹ sư nông nghiệp trồng 25.000 chậu lúa nghịch vụ cho festival

Những chiếc xe chở lúa thay phiên nhau ra vào Trại thực nghiệm và sản xuất nông nghiệp 1, trực thuộc Trung tâm khuyến nông và dịch vụ nông nghiệp TP.Cần Thơ (P.Ô Môn, TP.Cần Thơ).

Hàng chục kỹ sư, người lao động tất bật chỉnh trang những cụm lúa kiểng, rồi mang từng chậu ra xe để chuyển về khu vực trang trí trong khuôn khổ festival quốc tế ngành hàng lúa gạo Việt Nam lần thứ 2 năm 2026 sẽ diễn ra từ 22.11 - 25.11 tại Cần Thơ.

Các kỹ sư, người lao động đưa những chậu lúa đến nơi trưng bày phục vụ festival sắp diễn ra tại Cần Thơ ẢNH: THANH DUY

Dẫn PV Thanh Niên tham quan khu vực chăm sóc 25.000 chậu lúa phục vụ cho lễ hội, bà Trần Thị Tuyết Phượng, Phó giám đốc Trung tâm khuyến nông và dịch vụ nông nghiệp TP.Cần Thơ cho biết, đơn vị đã sử dụng 7 nhà lưới (mỗi nhà có diện tích 300 m2) để trồng lúa đủ 5 giai đoạn. Các giai đoạn gồm: mạ, đẻ nhánh, làm đòng, trổ bông và cong trái me (giai đoạn hạt bắt đầu hình thành và tích lũy tinh bột, bông lúa bắt đầu cong nhẹ xuống - PV).

Lúa ở giai đoạn cong trái me cũng chiếm số lượng nhiều nhất với 18.000 chậu đề đang trổ , xanh mướt. "Sau khi tính toán thời gian, đối với các giống lúa 105 ngày trở lên thì không kịp cong trái me. Vì vậy, chúng tôi chỉ sử dụng một loại giống là OM5451. Đây là giống chất lượng cao, ngắn ngày, phù hợp với sự chuẩn bị cho lễ hội", bà Phượng chia sẻ.

Bà Trần Thị Tuyết Phượng, Phó giám đốc Trung tâm khuyến nông và dịch vụ nông nghiệp TP.Cần Thơ, hài lòng với những cây lúa nghịch mùa hiện tại ẢNH: THANH DUY

Nâng niu những bông lúa trên tay, bà Phượng phấn khởi với thành quả hiện tại khi thấy những bụi lúa đang sinh trưởng tốt, cây cứng cáp và sạch sâu bệnh. Tuy nhiên, để sản xuất được 25.000 chậu lúa có chất lượng như trên đòi hỏi nhân lực chăm sóc nhiều.

Góp sức cho phần việc này còn có 12 kỹ sư, thạc sĩ chuyên về lĩnh vực nông nghiệp và khoảng 20-30 lao động (tùy thời điểm). Hàng ngày đều có 2-3 cán bộ kỹ thuật kiểm tra thường xuyên khu vực trồng.

Cũng theo bà Phượng, trồng lúa trong chậu thì cần phải tỉ mỉ nhiều hơn so với trồng trên đồng ruộng. Đất trồng được lấy dưới những con kênh có dòng chảy lưu thông, sạch sẽ, sau khi bỏ vào chậu mới cấy mạ. Ngoài việc điều tiết nước, bón phân, phun thuốc hợp lý còn phải tỉa lá, đếm chòi... để đảm bảo năng suất.

Các kỹ sư phải thường xuyên kiểm tra vì chim chóc, chuột thường xuyên kéo đến gây hại ẢNH: THANH DUY

Trạm bố trí 7 nhà lưới để trồng lúa ẢNH: THANH DUY

Khó khăn hơn khi sản xuất lúa theo tiêu chuẩn xanh - sạch trong thời điểm này là nghịch vụ, mưa nhiều. Đối tượng gây hại cho cây lúa không ít, trong đó có các loài chim, chuột. Bà Phượng kể: "Giai đoạn gieo sạ, chim bay đến rất nhiều, hết đàn này đến đàn khác. Mặc dù chúng tôi có giăng lưới nhưng vẫn không giải quyết được nhiều. Các anh em kỹ thuật phải thay phiên túc trực từ 6 giờ sáng tới 6 giờ chiều để xua đuổi".

Lúa giai đoạn mạ ẢNH: THANH DUY

Bụi lúa chắc khỏe, xanh mướt và khá đồng đều về chiều cao ẢNH: THANH DUY

Đối với các kỹ sư nông nghiệp, festival quốc tế ngành hàng lúa gạo là một sự kiện lớn. Việc được giao nhiệm vụ trồng lúa để trưng bày là niềm tự hào nhưng cũng đầy áp lực. Mọi người luôn phải theo dõi rất chặt chẽ tình hình sâu bệnh, vàng lá chín sớm, lép hạt. "Đặc biệt, mùa này chúng tôi rất chú ý tới muỗi hành. Loài vật này có rất nhiều, khi chúng tấn công thì giai đoạn trổ bông sẽ bị thiệt hại. Mà trục trặc ở giai đoạn này thì coi như là thất bại, không thể nào trở tay kịp", bà Phượng nói.

Phó giám đốc Trung tâm khuyến nông và dịch vụ nông nghiệp TP.Cần Thơ cũng chia sẻ thêm, khi cây lúa vận chuyển ra khu vực trưng bày phục vụ festival, công việc của các kỹ sư vẫn chưa dừng lại. Các cán bộ kỹ thuật vẫn sẽ phải theo dõi cây lúa từng ngày, từng thay đổi môi trường, thời tiết để xử lý kịp thời, đảm bảo hình ảnh cây lúa luôn đầy sức sống trong mắt khách tham quan.

