Festival lúa gạo trở lại sau 3 năm trên đất Cần Thơ có gì mới?

Ngày 11.11, UBND TP.Cần Thơ chủ trì buổi họp báo công bố sự kiện Festival quốc tế ngành hàng lúa gạo Việt Nam lần thứ 2 - năm 2026, sẽ diễn ra từ ngày 22.11 đến 25.11 tại công viên sông Hậu (P.Cái Khế).

Theo Ban tổ chức, festival năm nay quy tụ hơn 500 gian hàng trưng bày liên quan đến lúa gạo như máy móc, công nghệ sản xuất, sản phẩm đặc sản, ẩm thực, du lịch… Bên cạnh đó là các hội thi, trình diễn các thiết bị tiên tiến phục vụ gieo trồng lúa.

Ông Trương Cảnh Tuyên, Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ, chủ trì buổi họp báo công bố sự kiện Festival quốc tế ngành hàng lúa gạo Việt Nam lần thứ 2 - năm 2026 ẢNH: THANH DUY

Khách tham quan sẽ được chiêm ngưỡng mô hình cánh đồng kết hợp lúa - tôm- trái cây, cánh đồng số - hạt gạo xanh, ruộng lúa bậc thang Tây Bắc, sản xuất lúa nương, di sản lúa gạo ở Tây nguyên, trồng lúa ở miền Trung và mô hình đề án phát triển bền vững 1 triệu ha chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng ĐBSCL đến năm 2030...



Một trong những điểm nhấn của lễ hội là triển lãm "Con đường lúa gạo từ quá khứ đến tương lai", kể lại quá trình phát triển trồng lúa của Việt Nam từ buổi sơ khai đến nông nghiệp kinh tế tiểu nông, công nghiệp hóa, hiện đại 4.0. So với Festival lần thứ 1 - năm 2023 diễn ra tại Hậu Giang (cũ), con đường hứa hẹn có nhiều điểm mới lạ, hấp dẫn.

Hình ảnh "con đường lúa gạo" trong lần tổ chức festival đầu tiên (năm 2023) tại tỉnh Hậu Giang (cũ) ẢNH: TRUNG PHẠM

Chia sẻ về nội dung này, ông Lê Thanh Tùng, Chủ tịch Hiệp hội ngành hàng lúa gạo Việt Nam, cho biết: "Con đường mang đến chiều sâu về nhận thức của người dân trong việc sản xuất lúa gạo từ Bắc tới Nam, từ các vùng trung du miền núi phía bắc tới Tây nguyên, từ vùng Duyên hải nam Trung bộ đến ĐBSCL. Đó là một quá trình rất dài hàng ngàn năm để chúng ta có được hạt gạo như ngày hôm nay".

Không những vậy, con đường này sẽ cập nhật những máy móc, công nghệ canh tác hiện đại và tiên tiến mà 3 năm trước chưa có. Ban Tổ chức sẽ thể hiện quá trình từ sản xuất tự cung tự cấp đến khi hạt gạo trở thành một nông sản đặc biệt, nổi bật với chất lượng và giá trị cao. Đó là những hạt gạo mang tính chất kinh doanh, có thương hiệu vang xa chứ không còn đơn thuần là những bông lúa cải tiến hay hạt gạo để ăn cho no.

Dự kiến, Festival quốc tế ngành hàng lúa gạo năm 2026 sẽ nâng tầm quy mô, có sự tham dự của nhiều đại biểu trong khu vực Đông Nam Á, các nước xuất nhập khẩu gạo lớn trên thế giới và đối tác của Việt Nam... Nhiều cơ hội hợp tác sẽ mở ra thông qua các chương trình hội thảo, gặp gỡ song phương, diễn đàn xúc tiến đầu tư FDI.

Ông Trương Cảnh Tuyên, Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ, cho biết thành phố xác định việc đăng cai festival này là cơ hội quảng bá hình ảnh địa phương, thúc đẩy liên kết vùng, mở rộng hợp tác, thu hút nguồn lực sự phát triển nông nghiệp, thương mại, dịch vụ, du lịch. "Thành công của festival sẽ không chỉ đo bằng quy mô hay số lượng gian hàng. Mà quan trọng hơn là những cơ hội hợp tác và giá trị thiết thực được tạo ra cho người sản xuất, doanh nghiệp và toàn ngành hàng", ông Tuyên kỳ vọng.