Lamdong Trail 2026 thu hút hơn 5.600 VĐV trước thềm Festival Hoa Đà Lạt

Ngày 6.11, Lamdong Trail 2026 chính thức khai mạc tại TTC World - Thung Lũng Tình Yêu (Đà Lạt), đánh dấu năm thứ 5 giải chạy địa hình được tổ chức. Sự kiện thu hút hơn 5.600 VĐV trong nước và quốc tế, góp phần tạo không khí sôi động cho Đà Lạt trước thềm Festival Hoa lần thứ XI năm 2026.

VĐV tham gia Lamdong Trail có những trải nghiệm và kỷ niệm đáng nhớ tại Đà Lạt ẢNH: LV

Theo lịch trình, ngày 7.11 diễn ra các cự ly 15 km, 25 km, 55 km và 85 km; riêng cự ly 5 km tổ chức ngày 8.11.

Lamdong Trail chinh phục những cung đường địa hình cao nguyên

Với thông điệp "Mùa đổi mình", Lamdong Trail 2026 đưa VĐV trải nghiệm vẻ đẹp Đà Lạt trong thời khắc giao mùa, qua những cánh rừng thông, triền đồi, vườn cà phê, suối và các cung đường đất đỏ bazan.

VĐV nước ngoài tham khảo đường chạy Lamdong Trail 2026 ẢNH: LÂM VIÊN

Đáng chú ý, hai cự ly dài 55 km và 85 km có lộ trình đi qua khu vực thác Tàm Thàm (Hidden Waterfall), thuộc địa phận Lạc Dương. Đây là một trong những điểm nhấn cảnh quan, đồng thời mang đến thử thách về sức bền và kỹ thuật cho các VĐV.

Bà Phạm Thị Minh Phương, Trưởng ban tổ chức Lamdong Trail 2026, cho biết ban tổ chức mong muốn mỗi VĐV không chỉ tham gia một cuộc đua mà còn có những trải nghiệm và kỷ niệm đáng nhớ tại Đà Lạt.

Khu vực nhận racekit nhộn nhịp VĐV ẢNH: LÂM VIÊN

Để bảo đảm an toàn, ban tổ chức đã khảo sát, đánh dấu các tuyến đường, bố trí trạm tiếp sức, lực lượng y tế, cứu hộ và chốt đoàn. Vận động viên được khuyến nghị chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị, nước uống, dinh dưỡng và tuân thủ các quy định về thời gian trên đường chạy.

Ông Hoàng Song, Giám đốc đường đua Lamdong Trail 2026, cho biết các cung đường được thiết kế với địa hình đa dạng, kết hợp những đoạn chạy giữa rừng thông và các con dốc đòi hỏi kỹ năng, sức bền, chiến thuật của VĐV.

Thúc đẩy du lịch thể thao Đà Lạt

Không chỉ là sân chơi của cộng đồng yêu chạy địa hình, Lamdong Trail còn góp phần quảng bá cảnh quan thiên nhiên, văn hóa bản địa và thúc đẩy du lịch thể thao tại Lâm Đồng. Sự kiện cũng tạo thêm cơ hội cho các cơ sở lưu trú, dịch vụ du lịch và kinh tế địa phương.

Hàng ngàn VĐV tham gia Lamdong Trail nhận racekit ẢNH: LÂM VIÊN

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Huỳnh Ngọc Tâm, Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Đồng nhấn mạnh thể thao là cầu nối giữa con người với thiên nhiên, giữa du khách với văn hóa và cộng đồng địa phương.

Ông Huỳnh Ngọc Tâm, Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Đồng, phát biểu khai mạc giải Lamdong Trail 2026 ẢNH: LÂM VIÊN

Theo ông Tâm, những sự kiện như Lamdong Trail cần được tổ chức chuyên nghiệp, có bản sắc, đồng thời gắn với trách nhiệm bảo vệ môi trường và gìn giữ cảnh quan. Qua đó, Lâm Đồng có thêm sản phẩm du lịch đặc trưng, nâng cao sức hấp dẫn của điểm đến và tạo giá trị kinh tế bền vững cho cộng đồng.