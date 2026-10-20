Cà Mau dành hơn 31 tỉ đồng tổ chức Festival Tôm và ngày hội văn hóa

Ngày 20.10, tại họp báo cung cấp thông tin cho báo chí quý 3/2026 do UBND tỉnh Cà Mau tổ chức, ông Lý Vỹ Triều Dương, Phó giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau, cho biết tỉnh đã ban hành kế hoạch tổ chức chuỗi sự kiện "Chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam (24.11) và Festival tôm Cà Mau - Lần thứ 2 năm 2026".

Sự kiện diễn ra từ ngày 21 - 25.11 tại Quảng trường Phan Ngọc Hiển (phường An Xuyên) cùng nhiều địa điểm phụ cận, với chủ đề "Bừng sáng bản sắc văn hóa - Tôm Cà Mau vươn tầm thế giới".

Ông Lý Vỹ Triều Dương, Phó giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau nói về kế hoạch hóa chức Ngày Văn hóa Việt Nam (24.11) và Festival Tôm Cà Mau - Lần thứ 2 năm 2026 ẢNH: G.B

Tổng kinh phí dự kiến của sự kiện là hơn 31 tỉ đồng, trong đó nguồn vận động xã hội hóa từ doanh nghiệp và các tổ chức tài trợ hơn 28,2 tỉ đồng, chiếm trên 90%. Cà Mau kỳ vọng sự kiện tạo sức bật cho kinh tế, hạ tầng du lịch, đồng thời nâng tầm thương hiệu thủy sản chủ lực của vùng Đất Mũi.

Cà Mau sẽ đưa câu chuyện con tôm đến gần du khách

Tại Quảng trường Phan Ngọc Hiển, không gian triển lãm chính được bố trí 350 gian hàng tiêu chuẩn. Trong đó, 150 gian hàng ngành tôm giới thiệu mô hình nuôi tiên tiến như tôm - lúa, tôm sinh thái rừng ngập mặn, cùng dây chuyền chế biến và vật tư thủy sản. Công nghệ thực tế ảo (VR) cũng được đưa vào để khách tham quan trải nghiệm quy trình nuôi trồng.

Festival đặt mục tiêu khẳng định vị thế thương hiệu tôm Cà Mau trên thị trường quốc tế ẢNH: G.B

Khu thương mại sản phẩm OCOP có 156 gian hàng, giới thiệu sản phẩm OCOP tiêu biểu, đặc sản mang nhãn hiệu tập thể của Cà Mau, vùng ĐBSCL và các tỉnh phía Bắc.

44 gian hàng còn lại dành cho kết nối việc làm và ẩm thực, vừa cung cấp thông tin tuyển dụng lao động ngành thủy sản, vừa tổ chức quảng diễn nghệ thuật ẩm thực từ tôm, cua Cà Mau với sự tham gia của 27 đội đầu bếp chuyên nghiệp.

Cùng với hoạt động giới thiệu sản phẩm, Festival tôm đặt mục tiêu khẳng định vị thế thương hiệu tôm Cà Mau trên thị trường quốc tế, thúc đẩy chuỗi giá trị ngành tôm theo hướng sinh thái, ứng dụng công nghệ cao và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Hội nghị phát triển ngành hàng tôm Việt Nam năm 2026 mang chủ đề "Định vị lại ngành tôm" dự kiến quy tụ 200 đại biểu từ các bộ, ngành, doanh nghiệp FDI và các tổ chức quốc tế FAO, WWF, ASC, BAP. Trong khuôn khổ Festival còn có hội nghị kết nối cung cầu thương mại thủy sản.

Từ ngày hội văn hóa đến những chuyến về Đất Mũi

Chuỗi hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam giới thiệu nét văn hóa của cộng đồng ba dân tộc Kinh - Khmer - Hoa cùng sinh sống tại Cà Mau. Điểm nhấn là Đêm hội văn hóa "Bừng sáng bản sắc văn hóa Cà Mau" tối 22.11 và chương trình diễu hành đường phố với 69 xe tuyên truyền - nghệ thuật đi qua các trục giao thông chính.

Đua vỏ máy composite mở rộng sẽ đưa vào chuỗi hoạt động thể thao chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam ẢNH: G.B

Tại không gian văn hóa ẩm thực và làng nghề truyền thống, khách tham quan có thể tìm hiểu nhà Nam bộ gắn với nghệ thuật đờn ca tài tử; kiến trúc mái chùa Khmer cùng hòa tấu nhạc ngũ âm; nghệ thuật thư pháp, múa lân của người Hoa và triển lãm di sản gốm Nam bộ cổ truyền.

Các hoạt động thể thao, giải trí gồm giải Marathon Cà Mau 2026, giải đua vỏ máy composite mở rộng và những hội thi dân gian như bắt tôm, câu tôm càng xanh, xếp hình mô hình con tôm, được kỳ vọng tạo không khí vui tươi, thu hút du khách trong và ngoài nước.

Để kết nối ngày hội với các điểm đến, tỉnh phát động chương trình kích cầu du lịch "Về Cà Mau - Dự Festival Tôm, chạm Đất Mũi, khám phá U Minh Hạ". Các tuyến tour đưa khách trải nghiệm vùng nuôi tôm công nghệ cao, Vườn quốc gia Mũi Cà Mau và Vườn quốc gia U Minh Hạ.

Lễ khai mạc lễ hội sẽ diễn ra tối ngày 21.11 tại Quảng trường Phan Ngọc Hiển, được truyền hình trực tiếp và kết hợp trình diễn pháo hoa nghệ thuật. Lễ bế mạc và trao giải tổ chức vào tối 25.11. Dự kiến có từ 8.000 đến 10.000 lượt khách tham dự lễ khai mạc.