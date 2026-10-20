Đề nghị đánh giá lại kết luận thanh tra về sai phạm đất đai ở Bạc Liêu cũ

Ngày 20.10, tại cuộc họp giao ban báo chí quý 3 tỉnh Cà Mau, đại tá Lý Minh Khương, Trưởng phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an tỉnh Cà Mau, cho biết đã phối hợp với Thanh tra tỉnh đánh giá hồ sơ, tài liệu liên quan Kết luận thanh tra số 73/KL-TTT ngày 28.8.2024 của Thanh tra tỉnh Bạc Liêu (cũ).

Trong văn bản phúc đáp của Công an Cà Mau, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh và Thanh tra tỉnh Cà Mau thống nhất đề nghị Thanh tra tỉnh tiếp tục kiểm tra, đánh giá lại kết luận thanh tra, bổ sung hồ sơ, tài liệu.

Nguyên nhân là nội dung kết luận và hồ sơ, tài liệu liên quan chưa bảo đảm căn cứ để tiếp nhận giải quyết. Khi bảo đảm căn cứ kiến nghị khởi tố, Thanh tra tỉnh chuyển hồ sơ đến Cơ quan Cảnh sát điều tra thụ lý, giải quyết theo quy định.

Buổi họp báo quý 3/2026 của tỉnh Cà Mau ẢNH: G.B

Nguồn tin của PV Thanh Niên xác nhận, hiện Thanh tra tỉnh Cà Mau đang trong quá trình rà soát. Một diễn biến khác, Sở Nội vụ tỉnh Cà Mau cũng có văn bản cho biết đang phối hợp với các cơ quan rà soát, tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau xử lý hành chính đối với các tập thể, cá nhân có liên quan theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

Do nội dung công tác cán bộ có tính chất phức tạp, vụ việc vẫn đang được rà soát, tham mưu xử lý nên sở chưa thể cung cấp thông tin cụ thể cho báo chí.

Như Thanh Niên đã thông tin, Thanh tra tỉnh Bạc Liêu (cũ) ban hành Kết luận thanh tra số 73/KL-TTT ngày 28.8.2024 sau khi thanh tra 3 nội dung: việc chấp hành pháp luật trong thực hiện Dự án tổng thể xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai tại Sở Tài nguyên - Môi trường; công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất; việc quản lý, sử dụng tài chính tại Văn phòng Đăng ký đất đai và các chi nhánh trực thuộc.

Kết luận chỉ ra nhiều sai phạm trong lĩnh vực đất đai, kiến nghị chuyển cơ quan điều tra 4 vụ việc có dấu hiệu tội phạm.

Vụ thứ nhất liên quan việc Sở Tài nguyên - Môi trường, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh và các chi nhánh trực thuộc thu phí đo đạc hơn 21 tỉ đồng. Đoàn thanh tra còn phát hiện quỹ tiền mặt chênh lệch, thiếu hơn 970 triệu đồng.

Vụ thứ hai liên quan việc chuyển nhượng 15.596 m² đất từ Công ty TNHH Thọ Hoàng Thanh cho ông Phan Thanh Tuấn, sau đó được điều chỉnh, đính chính sang hình thức thuê đất rồi tách thửa, chuyển mục đích sử dụng và chuyển nhượng. Các cá nhân liên quan gồm ông Hồ Văn Linh, nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên - Môi trường, và ông Huỳnh Công Quân, nguyên Phó chủ tịch UBND thị xã Giá Rai.

Vụ thứ ba liên quan 1.338 hồ sơ được ghi nợ tiền sử dụng đất tại thành phố Bạc Liêu. Thanh tra xác định số tiền thất thu là 177,261 tỉ đồng, nhận định có dấu hiệu vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí. Vụ này có 9 cá nhân liên quan; trong đó ông Huỳnh Chí Nguyện, nguyên Phó chủ tịch UBND thành phố Bạc Liêu (giai đoạn tháng 4.2016 - 2.2017) và ông Dương Chí Bình, nguyên Phó chủ tịch UBND thành phố Bạc Liêu (giai đoạn 3.2017 - 7.2020) được xác định ký nhiều hồ sơ...

Vụ thứ tư liên quan việc UBND thị xã Giá Rai cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Nguyễn Văn Kiệm không đúng quy định. Theo kết luận thanh tra, vụ việc có dấu hiệu cấu kết giữa công chức các đơn vị liên quan để lập thủ tục cấp giấy, chuyển nhượng và thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng. Ông Huỳnh Công Quân được xác định có liên quan khi ký giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.