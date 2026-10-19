Vì sao hồ sơ đất đai ở Phú Quốc tồn đọng cao?

Những con số "nóng" nơi phòng tiếp nhận

Những ngày này, tại Trung tâm Phục vụ hành chính công đặc khu Phú Quốc (tỉnh An Giang), không khó để nhận ra độ "nóng" tại khu vực tiếp nhận và trả kết quả thủ tục đất đai.

Theo báo cáo của trung tâm, 9 tháng đầu năm 2026, đơn vị đã phục vụ hơn 60.000 lượt công dân và tiếp nhận hơn 63.000 hồ sơ hành chính. Riêng lĩnh vực đất đai đã tiếp nhận mới 4.299 hồ sơ, trong khi lượng hồ cũ còn tồn đọng trước đây cần xử lý lên đến 1.366 hồ sơ. Mỗi ngày, nơi đây tiếp nhận thêm trung bình 30 hồ sơ đất đai mới, vào các đợt cao điểm có hàng trăm lượt người đến giao dịch trực tiếp.

Cán bộ, công chức liên quan giải quyết hồ sơ đất đai của đặc khu Phú Quốc nỗ lực làm ngày đêm, làm thêm ngày thứ 7, chủ nhật để giải quyết hồ sơ cho người dân ẢNH: HOÀNG DUNG

Với số lượng hồ sơ lĩnh vực đất đai rất lớn nêu trên, dù các đơn vị liên quan của đặc khu Phú Quốc đã căng sức phối hợp giải quyết được khá lớn hồ sơ cho người dân, nhưng trên hệ thống Cổng dịch vụ công hiện vẫn còn hơn 3.000 hồ sơ lĩnh vực đất đai bị quá hạn, chiếm gần 97% tổng số hồ sơ quá hạn của đặc khu.

Trước tình hình hồ sơ trễ hẹn, ngày 30.9, ông Nguyễn Thanh Phong, Phó chủ tịch UBND tỉnh An Giang, ký văn bản số 3982 yêu cầu lãnh đạo đặc khu Phú Quốc phải khẩn trương chấn chỉnh và xử lý dứt điểm, không để kéo dài, ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp.

Nguồn gốc đất đai phức tạp

Những khó khăn trong giải quyết thủ tục đất đai, giải phóng mặt bằng ở Phú Quốc được ông Ngô Minh Trí, Phó chủ tịch UBND đặc khu Phú Quốc, nêu ra tại hội nghị "Khơi thông nguồn lực đất đai tại An Giang - Vai trò của cơ quan xét xử", do UBND tỉnh phối hợp TAND tỉnh này tổ chức cuối tháng 8.2026.

Ông Đinh Văn Nơi, Phó bí thư Tỉnh ủy An Giang, Bí thư Đảng ủy đặc khu Phú Quốc, kiểm tra công tác tiếp nhận hồ sơ, thủ tục hành chính của người dân tại Trung tâm Phục vụ hành chính công đặc khu Phú Quốc ngày 9.10

ẢNH: HOÀNG DUNG

Theo ông Ngô Minh Trí, Phú Quốc đang bước vào giai đoạn phát triển có ý nghĩa lịch sử. Địa phương hiện có 327 dự án đầu tư còn hiệu lực trong các khu quy hoạch, với tổng diện tích gần 10.739 ha, tổng vốn đăng ký trên 503.261 tỉ đồng.

Đặc biệt, Phú Quốc mang trọng trách là địa bàn đăng cai APEC 2027, trọng tâm là 21 dự án hạ tầng chiến lược phục vụ APEC, trong đó có 16 dự án phải giải phóng mặt bằng với tổng diện tích cần thu hồi lên tới 912,2 ha. Tuy nhiên, do ảnh hưởng yếu tố lịch sử lẫn những nút thắt pháp lý, hạ tầng hiện hữu, ảnh hưởng khá lớn đến công tác giải phóng mặt bằng và giải quyết hồ sơ, thủ tục đất đai của địa phương.

Cụ thể, đặc thù đất đai Phú Quốc trải qua nhiều thời kỳ biến động cực kỳ lớn nên nguồn gốc đất đai vô cùng phức tạp. Sự đan xen giữa quá trình khai hoang, mua bán giấy tay qua nhiều chủ, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng và các dự án đã có quyết định thu hồi trước đây nhưng chưa bàn giao triệt để khiến việc xác minh gặp muôn vàn khó khăn. Bản đồ địa chính và dữ liệu qua các thời kỳ chưa đồng bộ, chưa được đo đạc chính quy, số hóa hay "làm sạch" dẫn đến việc xác định nguồn gốc đất, chủ thể sử dụng mất nhiều thời gian, ảnh hưởng đến việc xử lý hồ sơ đất đai.

Bên cạnh đó, các chu kỳ "sốt đất" trong quá khứ kéo theo tình trạng lấn chiếm, xây dựng trái phép, "đón đầu" bồi thường giải phóng mặt bằng diễn biến phức tạp. Nhiều đối tượng cố tình trục lợi do giá trị bất động sản du lịch tại đây rất cao, dẫn tới khiếu nại, tranh chấp kéo dài.

Tính đến cuối tháng 8.2026, số lượng hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu còn tồn đọng của Phú Quốc đã vượt mốc 6.800 hồ sơ. Cùng với đó, đặc khu đã tiếp nhận và thụ lý 532 đơn khiếu nại liên quan đất đai, bồi thường hỗ trợ tái định cư, khiến khối lượng công việc hành chính áp lực vô cùng lớn.

Theo lãnh đạo UBND đặc khu Phú Quốc, từ ngày 1.7.2025, Phú Quốc chính thức vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, khối lượng hồ sơ chuyển tiếp từ các xã, phường cũ sang phòng ban chuyên môn cực kỳ lớn. Trong khi định biên cán bộ địa chính mỏng, hạ tầng mạng đường truyền thường xuyên quá tải, nhân lực lại phải làm quen với quy trình mới nên thời gian đầu không tránh khỏi lúng túng. Công tác phối hợp giữa các phòng chuyên môn và các sở, ngành cấp tỉnh có lúc thiếu nhịp nhàng.

Nguồn gốc đất đai ở Phú Quốc phức tạp là một trong những nguyên nhân gây chậm trễ quá trình giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai cho người dân ẢNH: HOÀNG DUNG

Năng lực pháp lý của một bộ phận cán bộ còn hạn chế trước các hồ sơ phức tạp, dẫn đến tâm lý e dè, sợ trách nhiệm, sợ sai trong thẩm định nguồn gốc và xác định giá đất. Đó cũng là một trong những "nút thắt" trong việc giải quyết hồ sơ đất đai, giải phóng mặt bằng của Phú Quốc trong thời gian qua.

Cuộc "ra quân" ngày đêm

Để tháo gỡ "điểm nghẽn" và xử lý tình trạng trễ hẹn về hồ sơ đất đai ở Phú Quốc, ngày 8.10, ông Đinh Văn Nơi, Phó bí thư Tỉnh ủy An Giang, Bí thư Đảng ủy đặc khu Phú Quốc, đã trực tiếp kiểm tra Trung tâm Phục vụ hành chính công đặc khu Phú Quốc và Tổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của đặc khu, từ đó đưa ra những mệnh lệnh dứt khoát.

Ông Nơi yêu cầu Phòng Nông nghiệp - Môi trường phải chủ động phối hợp Trung tâm Phục vụ hành chính công, tăng cường ngay những cán bộ giỏi chuyên môn ra trực tiếp hướng dẫn người dân tại quầy, kiên quyết không để xảy ra tình trạng "dân phải mang hồ sơ đi lòng vòng".

Chị Đặng Thị Mỹ Phượng (ở khu phố 11 Dương Đông, đặc khu Phú Quốc) đến Trung tâm Phục vụ hành chính công đặc khu Phú Quốc ký nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau nhiều năm chờ đợi ẢNH: TRẦN NGỌC

Địa phương quyết định điều động bổ sung ngay nhân lực, trang thiết bị để xử lý dứt điểm các hồ sơ tồn đọng, phấn đấu kéo giảm tất cả các chỉ số trễ hẹn ngay trong tháng 10. Đối với những hồ sơ đúng, đủ thủ tục, ông Nơi chỉ đạo phải giải quyết ngay, chủ động rút ngắn thời gian giải quyết từ 10 ngày xuống còn 3 ngày nhằm hỗ trợ tối đa cho người dân, đặt ưu tiên phục vụ nhân dân lên hàng đầu, công khai và minh bạch.

Mệnh lệnh "nóng" nhanh chóng chuyển thành hành động. Cán bộ, công chức liên quan đồng loạt vào cuộc quyết liệt, làm việc xuyên thứ bảy, chủ nhật và tăng ca làm thêm ban đêm để thẩm định, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho người dân.

Kết quả, chỉ sau 1 tuần triển khai đợt cao điểm ngày đêm, ngành chức năng Phú Quốc đã phối hợp giải quyết dứt điểm gần 1.000 trong số 3.460 hồ sơ đất đai tồn đọng, trễ hẹn trên Cổng thông tin Dịch vụ công. Trong đó, gần 700 hồ sơ đã được cập nhật thành công lên hệ thống dịch vụ công (số còn lại đang tiếp tục đưa lên hệ thống do đường truyền mạng chậm).

Sự chuyển biến tích cực trong tuần qua là minh chứng cho thấy khi tinh thần trách nhiệm được đặt lên hàng đầu và bộ máy công quyền dám hành động quyết liệt, những "mớ bòng bong" về hồ sơ đất đai dù phức tạp đến đâu cũng sẽ dần được tháo gỡ để mang lại sự hài lòng cho người dân và mở đường cho một Phú Quốc bứt phá trước mốc thời gian lịch sử APEC 2027.