Sau kiểm tra của ông Đinh Văn Nơi, gần 1.000 hồ sơ đất đai được xử lý

Sáng 17.10, tin từ UBND đặc khu Phú Quốc cho biết: Chỉ sau 1 tuần vào cuộc ngày đêm thực hiện chỉ đạo của ông Đinh Văn Nơi, Phó bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy đặc khu Phú Quốc, về giải quyết hồ sơ đất đai tồn đọng, trễ hẹn, ngành chức năng Phú Quốc đã phối hợp giải quyết gần 1.000 trong số 3.460 hồ sơ đất đai tồn đọng, trễ hẹn.

Người dân đến làm thủ tục hành chính liên quan đất đai tại đặc khu Phú Quốc ẢNH: HOÀNG DUNG

Sau kiểm tra của ông Đinh Văn Nơi gần 1.000 hồ sơ đất đai được xử lý

Theo UBND đặc khu Phú Quốc, cán bộ, công chức liên quan đã vào cuộc quyết liệt, làm việc cả thứ bảy, chủ nhật và làm thêm vào ban đêm để giải quyết cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho người dân trên địa bàn, từ đó lượng hồ sơ được giải quyết dứt điểm khá cao.

Qua 1 tuần nỗ lực, có gần 1.000 hồ sơ được giải quyết, trong đó có gần 700 hồ sơ đã cập nhật thành công lên hệ thống dịch vụ công, số còn lại do ảnh hưởng đường truyền mạng chậm nên đang tiếp tục được cập nhật.

Để đạt được kết quả này trong thời gian ngắn, lực lượng cán bộ, công chức đã giải quyết khối lượng công việc khổng lồ, nhất là vướng mắc về cơ chế chính sách, xác định nguồn gốc đất, quy hoạch tái định cư.

Các bộ, công chức lĩnh vực đất đai ở đặc khu Phú Quốc làm việc thứ bảy, chủ nhật và làm thêm ban đêm để giải quyết dứt điểm hồ sơ đất đai cho người dân ẢNH: HOÀNG DUNG

Theo anh Nguyễn Văn Dương, cán bộ Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh An Giang - chi nhánh đặc khu Phú Quốc, các tổ cấp giấy đã thường xuyên tăng cường công tác kiểm tra, xác định nguồn gốc đất để cùng với các trưởng khu phố, các địa bàn và những người cao tuổi sinh sống lâu năm cùng nhau xác định rõ ràng, minh bạch nguồn gốc đất. Điều này nhằm tránh các trường hợp cấp chồng chéo hoặc sai nguồn gốc đất.

Chị Đặng Thị Mỹ Phượng (ở khu phố 11 Dương Đông, đặc khu Phú Quốc) vui mừng chia sẻ: "Sáng nay nhận được tin qua lấy sổ đỏ, tôi rất hào hứng, rất phấn khởi. Mong muốn đà này được địa phương tiếp tục duy trì để người dân đỡ nặng lòng về chuyện đi làm giấy tờ".

Anh Nguyễn Hồng Ngọc (trái) nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại Trung tâm phục vụ hành chính công đặc khu Phú Quốc sau nhiều năm chờ đợi ẢNH: HOÀNG DUNG

Anh Nguyễn Hồng Ngọc (ở khu phố 5 Dương Đông, đặc khu Phú Quốc) phấn khởi nói: "Hôm nay được ủy ban gọi lên nhận giấy tờ đất, tôi cảm thấy rất là mừng. Vì cái sổ này tôi làm mười mấy năm rồi".

Trước đó, tình trạng đặc khu Phú Quốc vẫn còn lượng lớn hồ sơ thủ tục hành chính còn tồn đọng, trễ hẹn, nhất là lĩnh vực đất đai vẫn còn hơn 3.000 hồ sơ trễ hạn trên cổng dịch vụ công. Trong ngày 9.10, ông Đinh Văn Nơi đã đến Trung tâm phục vụ hành chính công đặc khu Phú Quốc kiểm tra và chỉ đạo quyết liệt việc giải quyết hồ sơ đất đai cho người dân, kiên quyết không để xảy ra tình trạng dân mang hồ sơ đi lòng vòng, trễ hạn.