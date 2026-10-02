Thăm gia đình bị hỏa hoạn ở phường Vĩnh Tế, ông Đinh Văn Nơi hỗ trợ thêm tiền

Ngày 2.10, đoàn công tác của Tỉnh ủy An Giang do ông Đinh Văn Nơi, Phó bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy đặc khu Phú Quốc, làm trưởng đoàn đã đến thăm hỏi, động viên và trao kinh phí hỗ trợ 4 hộ dân ở khóm Bà Bài, phường Vĩnh Tế bị hỏa hoạn vào ngày 18.9.

Ông Đinh Văn Nơi, Phó bí thư Tỉnh ủy An Giang, Bí thư Đảng ủy đặc khu Phú Quốc, cùng lãnh đạo phường Vĩnh Tế trao tặng kinh phí xây nhà đại đoàn kết cho 4 hộ dân bị hỏa hoạn ẢNH: TRẦN NGỌC

Tại buổi đến thăm, ông Đinh Văn Nơi thay mặt lãnh đạo Tỉnh ủy An Giang chia sẻ sâu sắc trước những thiệt hại về tài sản của 4 hộ dân; đồng thời trao tặng mỗi hộ số tiền 60 triệu đồng để xây dựng nhà đại đoàn kết kết từ nguồn đóng góp của các nhà hảo tâm.

Sau khi tìm hiểu về hoàn cảnh từng hộ dân, cá nhân ông Đinh Văn Nơi đã hỗ trợ mỗi hộ dân thêm 5 triệu đồng để mua sắm trang thiết bị cần thiết cho gia đình. Riêng hộ chị Nguyễn Hoa Bảnh, có con đang bị bệnh nặng, được ông Nơi hỗ trợ thêm 20 triệu đồng để có chi phí điều trị bệnh cho con.

Ông Đinh Văn Nơi thăm hỏi, động viên gia đình có nhà bị hỏa hoạn ở phường Vĩnh Tế ẢNH: TRẦN NGỌC





Tính đến nay, 4 hộ gia đình bị hỏa hoạn đã được chính quyền địa phương vận động xây mới lại mỗi căn nhà trị giá 100 triệu đồng, cùng nhiều nhu yếu phẩm thiết yếu, giúp bà con sớm ổn định cuộc sống.

Ông Đinh Văn Nơi dùng kinh phí cá nhân để hỗ trợ thêm cho các hộ dân bị hỏa hoạn ở phường Vĩnh Tế 5 triệu đồng mua sắm đồ dùng trong nhà ẢNH: TRẦN NGỌC

Trước đó, ngày 25.9, khi đến thăm và làm việc tại Trung tâm y tế Phú Quốc, ông Đinh Văn Nơi đã đề xuất thành lập Quỹ cấp cứu bệnh nhi để kịp thời hỗ trợ các bệnh nhi nghèo trong những tình huống khẩn cấp và cá nhân ông đã tiên phong đóng góp 50 triệu đồng làm nguồn vốn khởi động quỹ.