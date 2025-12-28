Festival tôm Cà Mau 2026: Chiến lược đưa thương hiệu tôm vươn ra thế giới

Ngày 28.12, tin từ Sở NN-MT tỉnh Cà Mau, theo kế hoạch do UBND tỉnh chỉ đạo xây dựng, Festival tôm Cà Mau lần thứ II năm 2026 sẽ diễn ra từ ngày 14 đến 17.11.2026 tại Quảng trường Phan Ngọc Hiển (P.An Xuyên) với quy mô cấp khu vực.

Sự kiện dự kiến thu hút khoảng 500 - 700 đại biểu tham dự lễ khai mạc, đón 8.000 - 10.000 lượt khách và có sự góp mặt của 350 gian hàng trưng bày, triển lãm.

Theo kế hoạch, Festival Tôm Cà Mau lần thứ II năm 2026 sẽ diễn ra từ ngày 14 đến 17.11.2026 tại Quảng trường Phan Ngọc Hiển, P.An Xuyên ẢNH: G.B

Festival lần này được định vị như một không gian kết nối toàn diện của ngành tôm. Chuỗi hoạt động trọng tâm gồm lễ khai mạc, bế mạc; các chương trình truyền thông, quảng bá đa phương tiện; trưng bày, triển lãm thương mại ngành tôm, sản phẩm OCOP và không gian ẩm thực tôm Cà Mau; các diễn đàn xúc tiến thương mại - đầu tư, hội nghị, hội thảo chuyên đề về phát triển bền vững ngành tôm, đổi mới sáng tạo và ứng dụng khoa học - công nghệ. Song song đó là các hoạt động văn hóa, du lịch, trải nghiệm gắn với đặc trưng vùng Đất Mũi.

Thương hiệu "tôm Cà Mau" được đặt trong mạch liên kết chuỗi giá trị, từ sản xuất, chế biến đến thị trường, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững và lâu dài ẢNH: G.B

Sở NN-MT Cà Mau được giao vai trò chủ trì các nội dung chuyên ngành, phối hợp với các sở, ngành và địa phương triển khai trưng bày, triển lãm thương mại ngành tôm; tổ chức hội nghị, hội thảo chuyên đề; giới thiệu và tham quan các mô hình nuôi tôm hiệu quả. Thông qua các hoạt động này, thương hiệu "tôm Cà Mau" được đặt trong mạch liên kết chuỗi giá trị, từ sản xuất, chế biến đến thị trường, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững và lâu dài.

Điểm đáng chú ý của Festival tôm Cà Mau 2026 không nằm ở quy mô sự kiện, mà ở vai trò diễn đàn mở, nơi cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp, nhà khoa học và người nuôi tôm cùng gặp nhau, đối thoại và kết nối. Đây được xem là nền tảng quan trọng để tăng cường liên kết chuỗi giá trị, thúc đẩy xúc tiến thương mại - đầu tư và định hình hướng đi cho ngành tôm Cà Mau trong giai đoạn hội nhập sâu rộng.

Trong bối cảnh Cà Mau sở hữu diện tích nuôi trồng thủy sản lớn nhất cả nước, với hơn 400.000 ha, Festival tôm Cà Mau được kỳ vọng sẽ trở thành bước đệm chiến lược, góp phần hiện thực hóa mục tiêu kim ngạch xuất khẩu tôm đạt 2,8 tỉ USD vào năm 2030. Không chỉ là câu chuyện của một lễ hội, đây còn là thông điệp về khát vọng đưa tôm Cà Mau vươn xa hơn trên bản đồ thủy sản thế giới.



